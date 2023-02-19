Asrın deprem felaketinde milli seferberlik! Milletvekilleri A Haber’de anlattı: Bu milletin yenilmez bir millet olduğunun göstergesi

Onun üzerine kriz masamızı 112 acil itfaiyede oluşturduk ve ondan sonraki süreci takip etmeye başladık. Burada olağanüstü hava şartları vardı. Ondan dolayı Malatya'ya gelecek olan insani yardımların hiçbirine 1,5 gün ulaşamadık havaalanımız kapalı. Sadece Elazığ ile irtibat halindeydik.

BÖLGEDE NEYE İHTİYAÇ VAR?

Şu anda yine su, kuru gıda, yakacak ihtiyacımız var. Çünkü insanlarımızın birçoğu ileriye dönük yerleşik olarak tenceresini kaynatmak istiyor. Bizim buradaki amacımız koordinasyon merkezi olarak amacımız hayatı normale dönüştürmek.