Asrın deprem felaketinde milli seferberlik! Milletvekilleri A Haber'de anlattı: Bu milletin yenilmez bir millet olduğunun göstergesi
Son dakika haberi... Asrın felaketinin 14. gününde yaralar sarılmaya devam ediyor. Malatya'da deprem bölgesinde olan MHP milletvekilleri çalışmaları anlattı. A Haber İstanbul/ Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak o noktadan son gelişmeleri aktardı.
Türkiye asrın felaketinde tek yürek oldu. Devlet ilk andan itibaren tüm kurumlarıyla seferber oldu.
Deprem bölgesinde olan MHP milletvekilleri bölgedeki çalışmaları anlattı. Detayları A Haber İstanbul/ Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak aktardı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
MHP milletvekili Mehmet Fendoğlu: Pazar günü Tekirdağ mitingimiz vardı. Mitin gecesi Ankara'ya geldim. Sabah telefonla birlikte 4.30'da havaalanına intikal ettim. Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanımız Mahmur Özer bey ile 8.30'da Malatya'ya intikal ettik.
"4-5 SANİYE İLE ALLAH BİZLERİ ESİRGEDİ"
Onlarla birlikte Valilik binamızda kriz masası oluşturduk. Toplantı esnasında yıkılan binalarla ilgili bir çevre gezisi yaptık. Hükümet binasındayken depreme yakalandık bakanlarımızla birlikte 4-5 saniye ile Allah bizleri esirgedi orada. Hükümet binamızın sol tarafı toplantı odamız da çöktü.
Onun üzerine kriz masamızı 112 acil itfaiyede oluşturduk ve ondan sonraki süreci takip etmeye başladık. Burada olağanüstü hava şartları vardı. Ondan dolayı Malatya'ya gelecek olan insani yardımların hiçbirine 1,5 gün ulaşamadık havaalanımız kapalı. Sadece Elazığ ile irtibat halindeydik.
BÖLGEDE NEYE İHTİYAÇ VAR?
Şu anda yine su, kuru gıda, yakacak ihtiyacımız var. Çünkü insanlarımızın birçoğu ileriye dönük yerleşik olarak tenceresini kaynatmak istiyor. Bizim buradaki amacımız koordinasyon merkezi olarak amacımız hayatı normale dönüştürmek.
İlk etapta zaten marketlerimizi 3. günü hemen hepsini açtık. Vatandaşların ihtiyaçlarına çabuk ulaşabilmesi açısından. 4. günü eczanelerimizi peyderpey açtık sahra eczaneleri kurduk. Doktorlarımız sağlık ekibimiz seyyar ve mobil olarak sahanın her yerinde tüm ilçelerimizde olaya hakim oldular.
"YENİLMEZ BİR MİLLET OLDUĞUNUN GÖSTERGESİ"
İnsanların bu olay karşısında bir araya gelmesi bu milletin yenilmez bir millet olduğunun göstergesidir. Bir tek gerçek var ki bu millet bir ve beraber olduğu müddetçe hiç kimse sırtını yere getiremez. Depremin başladığı andan itibaren başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Genel Başkanımız Devlet Bey, devletimizin tüm birimleri TSK, Emniyet güçleri, Jandarma, kamu kurumları, maliyecisinden AFAD'ına kadar hepsinin bilfiil uyumadan sahada olduğunu görebiliriz.
"BUNUN ÜSTESİNDEN GELEBİLECEK BAŞKA BİR MİLLET TANIMIYORUM"
Eksiklerimiz var mı? Var mutlaka. Çünkü alanımız çok büyük. Yüzölçümü olarak 4 tane Belçika çıkarıyor. Bunun üstesinden gelebilecek başka da bir millet tanımıyorum ben. Bu konuda emeği geçen yardımlarıyla birlikte uzak az çok demeden Türk milletinin ferasetli insanlarının göndermiş olduğu yardımlar için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.
MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz: Biz depremin 2. günü Eskişehir milletvekilimizle beraber Hatay'a intikal ettik. 10 gün Hatay'da kaldık. 10 gün sonrasında diğer bölgeleri dolaşmak için çıktık. Gaziantep, Maraş, Adıyaman'ı dolaştık dün gece de Malatya'ya intikal ettik.
"EL BİRLİĞİ İLE ENKAZIN ALTINDAN KALKACAĞIZ"
Devlet bütün kurumlarıyla deprem bölgesinde. Ama siz de takdir edersiniz ki çok geniş bir bölge. 13,5 – 14 milyona yakın insanın etkilendiği bir depremden bahsediyoruz. Ama devletimiz depremin ilk gününden beri bütün kurumlarıyla AFAD'ıyla bütün ekipmanlarıyla ve milletimiz de çok duyarlı tabii deprem konusunda afetler konusunda milletimizle bütün imkanlarıyla bu bölgeye destek olmak için el birliği ile bu enkazın altından kalkacağız.
"ÜLKEMİZ DEPREM BÖLGESİ"
İnşallah en kısa zamanda en yakın zamanda bu depremin izleri silinecektir diye umut ediyorum. Bir daha böyle bir şeyle karşılaşacağız muhakkak ülkemiz deprem bölgesi. En azından bir daha karşılaştığımız zaman bu oranda yıkımlarla karşılaşmayız. Bundan da bir ders çıkarırız diye umut ediyorum.
MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak: Büyük bir felaketle karşılaştık. Ama bir nebze faydamız olsun yaraları paylaşalım acıları paylaşalım diye buradayız.
"BÜYÜK BİR DERS OLMALI"
Tek yüreğiz Allah'a çok şükür. Evet alan büyük felaket büyük ama inşallah en kısa zamanda Allah'ın da yardımıyla atlatacağız. Bunlar bize büyük bir ders olmalı tecrübe edinmeliyiz. Ayakta kalan binalar niye kaldı? Yıkılanlar niye yıkıldı? Bunların değerlendirmesini yapıp daha sağlam bir şekilde bundan sonra olabileceklere karşı daha dikkatli daha tedbirli olmak durumundayız. İnşallah Allah milletimize böyle bir felaketi göstermez.
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