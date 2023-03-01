İstanbul Boğazı ile bazı ilçelerde mart ayı sisle başladı

Kentte sabahın erken saatlerinde başlayan yoğun sis, Beykoz, Çekmeköy, Ümraniye, Beşiktaş'tan Sarıyer'e kadar olan Boğaz çevresi ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü çevresinde etkisini gösterdi.

Yoğun sis, Avrupa Yakası'nın yüksek kesimleri ile Sultangazi ve Başakşehir'in bazı bölgelerinde de yer yer etkili oldu.

Kuzey Marmara Otoyolu ile bağlantı yollarının bazı noktalarında görüş mesafesinin azalması nedeniyle sürücüler araçlarının dörtlü ışıklarını yakarak ilerledi.