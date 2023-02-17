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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan TSK'nın deprem bölgesindeki çalışmaları hakkında açıklama! 2 bin 602 sorti yapıldı

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Giriş Tarihi: 17.02.2023 Güncelleme Tarihi: 17.02.2023
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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan TSK’nın deprem bölgesindeki çalışmaları hakkında açıklama! 2 bin 602 sorti yapıldı

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 10 ili etkileyen Kahramanmaraş depremi sonrası bölgede toplam 2 bin 602 sorti yapıldığını açıkladı.

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