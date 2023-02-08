Mehmetçik depremzedeler için sahada! TSK’nın hava araçları yüzlerce sorti attı | Komandolar enkaz altından can kurtarıyor

TCG İSKENDERUN YARALILAR İÇİN GÖREVLENDİRİLDİ

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG İskenderun gemisi, depremden etkilenen vatandaşların tahliyesi için görevlendirildi. Gemi, deprem bölgesinden kurtarılan yaralıları İskenderun'dan Mersin'e tahliye ediyor. Ayrıca 1 fırkateyn, 2 korvet, 2 karakol gemisi de İskenderun'a görevlendirildi.

Depremin ardından 2. Ordu Komutanlığında görevli Mehmetçik, gün boyu devletin diğer kurum ve kuruluşlarıyla enkaz altındaki vatandaşların kurtarılması için canla başla mücadele etti. Mehmetçik, enkaz kaldırma çalışmalarının yanı sıra bölgeye yardımların ulaşmasını sağlarken, bir yandan da hem kışlada hem de deprem noktalarında vatandaşlara sıcak yemek dağıttı.