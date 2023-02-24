24 Şubat 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Depremde yaralanan 38 kişi TSK'nın kargo uçağıyla İstanbul'a getirildi

Depremde yaralanan 38 kişi TSK'nın kargo uçağıyla İstanbul'a getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.02.2023
ABONE OL
Depremde yaralanan 38 kişi TSK’nın kargo uçağıyla İstanbul’a getirildi

Son dakika haberleri... "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanan 38 kişiyi taşıyan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait kargo uçağı Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.

Türk Silahlı Kuvvetleri 222. filoya ait C-130 askeri kargo uçağıyla Adana'dan getirilen 38 yaralı depremzede, havalimanında görevli askerlerin de yardımıyla sağlık ekiplerince ambulanslara alındı, kentteki hastanelere sevk edildi.

Yaralı depremzedelerle birlikte 31 refakatçi de aynı uçakla İstanbul'a getirildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA