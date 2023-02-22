Kayseri’de depremzededen yüreklere dokunan davranış! Kaldıkları odaya...
Türkiye 6 Şubat günü asrın felaketine uyandı. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık 2 büyük deprem 10 ili yıktı. Kayseri'deki Mimar Sinan Lisesi Pansiyonu'da misafir edilen depremzedeler pansiyondan ayrılırken yüreklere dokunan insanlık örneği sergiledi.
Kahramanmaraş merkezli 2 deprem 10 ilde 13,5 milyon vatandaşı etkiledi.
Devletin tüm imkanlarının seferber edildiği deprem bölgesindeki depremzedeler birçok ilde misafir edildi. Kahramanmaraş'tan Kayseri'ye getirilen 12 bin depremzeden 400'ü Pınarbaşı ilçesi Pazarören Mimar Sinan Lisesi pansiyonunda kaldı.
ARALARINDA PARA TOPLAYIP ÖĞRENCİLERE BIRAKTILAR
Pazarören Mimar Sinan Lisesi pansiyonundan ayrılarak başka bir ile giden depremzedeler arkalarında yüreklere dokunan bir insanlık örneği bıraktılar.
Pansiyonda kalan 9 sınıf öğrencisi Sezer Yıldırım çantasına baktığında bir miktar para ve bir de not buldu. Bırakılan nottaki "Biz deprem dolayısıyla buradaydık. Yataklarınızı kullandık. Sizlere çok dua ettik. Bunu aranızda paylaşın" ifadeleri okuyanların yüreğini ısıttı.
OKULUN MÜZESİNDE SERGİLEYECEĞİZ
Depremin hemen ardından okul pansiyonunu depremzedelerin hizmetine sunduklarını belirten Mimar Sinan Lisesi okul müdürü Hayrettin Acet:
"Okulumuz Kayseri Kahramanmaraş karayolu üzerinde bulunuyor. Depremle birlikte pansiyonlarımızda depremzedeleri ağırladık. Depremzedeler bir süre sonra başka illere sevk ediliyor. Pansiyondan ayrılan depremzedeler öğrencimiz Sezer yıldırım'ın çantasına 385 lira para ile bir de not bırakmışlar."
Hayrettin Acet, "Aralarındaki topladıkları parayı öğrencilere bırakarak aranızda paylaşın demişler. Bu davranış bizim nasıl bir yüce Millet olduğumuzun en net göstergesi. Depremzedelerimiz içerisinde bulundukları zor şartlara rağmen kendilerinden ziyade okulumuzdaki yatılı kalan öğrencileri düşünmüşler." dedi.
Acet, "Bıraktıkları notu okuyunca çok duygulandım. Deprem zedelerimizin bıraktığı not ile paraları okulumuzun müzesinde sergileme kararı aldık. Aynı miktarda parayı biz öğrencilerimize kendimiz dağıtacağız ama depremzedelerimizin parasını müzemizde sergileyeceğiz" diye konuştu.
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