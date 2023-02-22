Kayseri’de depremzededen yüreklere dokunan davranış! Kaldıkları odaya...

Pansiyonda kalan 9 sınıf öğrencisi Sezer Yıldırım çantasına baktığında bir miktar para ve bir de not buldu. Bırakılan nottaki "Biz deprem dolayısıyla buradaydık. Yataklarınızı kullandık. Sizlere çok dua ettik. Bunu aranızda paylaşın" ifadeleri okuyanların yüreğini ısıttı.