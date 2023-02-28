İstanbul depremi öncesi ilçelerin risk haritası değerlendirildi! İşte büyük depremde en riskli İstanbul ilçeleri

"BU DEPREMLER FAY ZONLARINI ZORLADI"

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün diri fay haritalarını yapan bir kurum olduğunu dile getiren Ersoy, "Türkiye'de yaklaşık 500 tane deprem oluşturabilir fay çizilmiş. Bunların hepsi de 5,5'dan büyük deprem oluşturabilir. Biz bu sayıyı 1992 yılında 150 biliyorduk. Bu sayı 500'e çıktı. Türkiye'nin deprem tehlikesi kendiliğinden 3,5 kat arttı. Orada bir fay vardır, yeterince incelenmemiş faydır. Depremin komşu alanları gelecekte deprem oluşturabilecek potansiyel yerler. Daha küçük deprem olsaydı bu kadar artçı yaşanmazdı. Bu artçıları en az 1 yıl yaşayacağız. Bu depremler yine olabilir. Foça ve Düzce'deki deprem artçı değil. Büyük bir zorlama karşısında tüm fay zonların bir dengesizlik var. Bir bütün olarak ele aldığımızda bir hareketlilik var. Bu depremler fay zonlarını zorladı. Hareketli bir dönem yaşıyoruz. Sabırlı olmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.