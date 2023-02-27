Dönüşüm karşıtları vatandaşların hayatını riske attı! Bunun hesabını nasıl verecekler? Bankamatikçi Tezcan Karakuş Candan dava üstüne dava açmış

Türkiye'de son 20 yılda yapılmak istenen birçok kentsel dönüşüm hamlesi, CHP, İYİ Parti ve HDP'li belediyeler ile Mimarlar ve Şehir Plancıları Odaları öncülüğünde durduruldu. Ankara'da kentsel dönüşüme karşı tüzel kişiler tarafından açılan 68 davanın 20'si TMMOB meslek odasınca, 17'si de CHP'li Yenimahalle ve Çankaya Belediyeleri tarafından açıldı. Ankara'da Örnek Mahallesi'ndeki 63 yıllık 51 bina ayakta duramayacak hale geldi. Mahallelinin isteğiyle yapılan kontrolde çürük raporu alındı. Bölge riskli alan edildi ancak CHP'lilerin açtığı 68 dava nedeniyle 6 yıldır kentsel dönüşüm yapılamıyor.

Sabah Giriş Tarihi: 27.02.2023 08:03 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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