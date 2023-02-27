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Dönüşüm karşıtları vatandaşların hayatını riske attı! Bunun hesabını nasıl verecekler? Bankamatikçi Tezcan Karakuş Candan dava üstüne dava açmış

Türkiye'de son 20 yılda yapılmak istenen birçok kentsel dönüşüm hamlesi, CHP, İYİ Parti ve HDP'li belediyeler ile Mimarlar ve Şehir Plancıları Odaları öncülüğünde durduruldu. Ankara'da kentsel dönüşüme karşı tüzel kişiler tarafından açılan 68 davanın 20'si TMMOB meslek odasınca, 17'si de CHP'li Yenimahalle ve Çankaya Belediyeleri tarafından açıldı. Ankara'da Örnek Mahallesi'ndeki 63 yıllık 51 bina ayakta duramayacak hale geldi. Mahallelinin isteğiyle yapılan kontrolde çürük raporu alındı. Bölge riskli alan edildi ancak CHP'lilerin açtığı 68 dava nedeniyle 6 yıldır kentsel dönüşüm yapılamıyor.

Sabah
Giriş Tarihi: 27.02.2023 08:03
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Dönüşüm karşıtları vatandaşların hayatını riske attı! Bunun hesabını nasıl verecekler? Bankamatikçi Tezcan Karakuş Candan dava üstüne dava açmış

Türkiye, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sarsıldı. Asrın en büyük felaketi sonrası kentsel dönüşümün şehirler için önemi bir kez daha ortaya çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Dönüşüm karşıtları vatandaşların hayatını riske attı! Bunun hesabını nasıl verecekler? Bankamatikçi Tezcan Karakuş Candan dava üstüne dava açmış

Çevre ve Şehircilik ve İklim Bakanlığı'nın kentsel dönüşüm çalışmalarına karşı çıkan CHP, İYİ Parti ve HDP'li belediyeler ile Mimarlar ve Şehir Plancıları Odaları öncülüğünde 32 ilde 279 riskli alan kararının 81'i, 181 Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı'nın 34'ü, 21 yenileme alanının ise 4'ü durduruldu.

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Dönüşüm karşıtları vatandaşların hayatını riske attı! Bunun hesabını nasıl verecekler? Bankamatikçi Tezcan Karakuş Candan dava üstüne dava açmış

ANKARA'DA 68 DAVANIN 20'Sİ TMMOB, 17'Sİ CHP'Lİ BELEDİYE AÇTI
Ankara'da kentsel dönüşüme karşı tüzel kişiler tarafından açılan 68 davanın 20'si TMMOB meslek odasınca, 17'si de CHP'li Yenimahalle ve Çankaya Belediyeleri tarafından açıldı. Ankara'nın Altındağ İlçesi Örnek Mahalle'sinde Türkiye Emlak Kredi Bankası tarafından 1960-1970 yılları arasında 4 katlı yığma tuğla ve 5 katlı betonarme şeklinde prestij konutları yaptı.

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Dönüşüm karşıtları vatandaşların hayatını riske attı! Bunun hesabını nasıl verecekler? Bankamatikçi Tezcan Karakuş Candan dava üstüne dava açmış

Aradan geçen 50 yılın ardından binaların duvarlarında, kolonlarında, taban kısımlarında derin çatlaklar oluştu. Evlerin bazı odalarında ve zemin katlarda bulunan depolama alanlarında çökmeler meydana geldi. Bunlara dayanamayan konut sahipleri yıpranan binalarının yenilenmesi ve güvenli binaların inşa edilmesi amacıyla 2014 yılında Altındağ Belediyesi'ne dilekçe verdi.

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Dönüşüm karşıtları vatandaşların hayatını riske attı! Bunun hesabını nasıl verecekler? Bankamatikçi Tezcan Karakuş Candan dava üstüne dava açmış

BAKANLAR KURULU RİSKİ ALAN İLAN ETTİ
Altındağ Belediyesi, binaların kalitesini ve kullanılan malzemenin kapasitesini değerlendirmek amacıyla 'Karot' işlemi uygulayarak sonucu Çevre ve Şehircilik ve İklim Bakanlığına bildirdi. Bunun üzerine 2017 yılında Örnek Mahallesi içerisinde bulunan 9951 ile 9953 ada içerisinde yer alan yaklaşık 4 bin 250 kişinin yaşadığı 1424 daireden oluşan 51 binayı Bakanlar Kurulu kararıyla "Riskli Alan" ilan etti.