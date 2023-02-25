Niğde deprem bölgesi mi, kaçıncı derece? Niğde hangi fay hattı üzerinde? İşte riskli ilçeler...

"Niğde deprem bölgesi mi?" sorusu Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle gündeme getirildi. Konya, Sivas ve Malatya depremlerinden sonra 25 Şubat 2023 tarihinde Niğde depremle sarsıldı. Bugün saat 13.27'de meydana gelen depremin büyüklüğü ise AFAD tarafından 5.3 olarak belirlendi. Sarsıntı sonucunda herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, ilde yaşayan vatandaşlar, Niğde deprem bölgesi mi, kaçıncı derece? sorularına yanıt arıyor. İşte, Niğde diri fay hattı deprem haritası...