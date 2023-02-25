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Haberler Galeri Niğde deprem bölgesi mi, kaçıncı derece? Niğde hangi fay hattı üzerinde? İşte riskli ilçeler...

Niğde deprem bölgesi mi, kaçıncı derece? Niğde hangi fay hattı üzerinde? İşte riskli ilçeler...

"Niğde deprem bölgesi mi?" sorusu Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle gündeme getirildi. Konya, Sivas ve Malatya depremlerinden sonra 25 Şubat 2023 tarihinde Niğde depremle sarsıldı. Bugün saat 13.27'de meydana gelen depremin büyüklüğü ise AFAD tarafından 5.3 olarak belirlendi. Sarsıntı sonucunda herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, ilde yaşayan vatandaşlar, Niğde deprem bölgesi mi, kaçıncı derece? sorularına yanıt arıyor. İşte, Niğde diri fay hattı deprem haritası...

Giriş Tarihi: 25.02.2023 16:18 Güncelleme Tarihi: 25.02.2023 16:23
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Niğde deprem bölgesi mi, kaçıncı derece? Niğde hangi fay hattı üzerinde? İşte riskli ilçeler...

"Niğde deprem bölgesi mi, hangi ilçeler riskli?" sorusu bugün yaşanan depremin ardından göndeme taşındı. Kahramanmaraş merkezl depremler birçok ilimizi derinden etkiledi. Artçı depremler devam ederken, Kahramanmaraş ve Hatay depremlerinden sonra en büyük deprem Niğde'ni Bor ilçesinde yaşandı. İşte, haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Niğde deprem bölgesi mi, kaçıncı derece? Niğde hangi fay hattı üzerinde? İşte riskli ilçeler...

NİĞDE'DE FAY HATTI VAR MI?

Niğde'de Tuz Gölü fay hattı ve Ecemiş fayı bulunuyor. Ecemiş fayı, Orta Anadolu'nun en çok deprem üreten fayı konumunda.

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Niğde deprem bölgesi mi, kaçıncı derece? Niğde hangi fay hattı üzerinde? İşte riskli ilçeler...

NİĞDE HANGİ FAY HATTI ÜZERİNDE?

Kuzeyde Erciyes Dağı (Kayseri) ile güneyde Mersin ili arasında K25°D doğrultusunda uzanan yaklaşık 300 km uzunluğundaki Ecemiş Fay Zonu Orta Anadolu'nun en önemli neotektonik unsurlarından biridir.

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Niğde deprem bölgesi mi, kaçıncı derece? Niğde hangi fay hattı üzerinde? İşte riskli ilçeler...

Diri fay haritasında Yahyalı ilçesinin güneydoğusundan başlar ve Pozantı'nın kuzeybatısına kadar uzanır. uzunluğu yaklaşık 107 km'dir. Şaroğlu ve diğ. (2001) tarafından Demirkazık, Kamışlı ve Pozantı segmenti şeklinde üç alt bölüme ayrılır.

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Niğde deprem bölgesi mi, kaçıncı derece? Niğde hangi fay hattı üzerinde? İşte riskli ilçeler...

Sol yönlü aktif doğrultu atımlı fay zonunun 80±10 km toplam atıma sahip olduğu tahmin edilmektedir.GPS değerlerinin bu fayın iki bloku arasında 1-2 mm /yıl hareket olduğunu göstermektedir.