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Depremzede kardeşlerin azmi! Çadır kente umut aşılıyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.02.2023 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023
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Depremzede kardeşlerin azmi! Çadır kente umut aşılıyor

6 Şubat tarihinde yaşanan asrın felaketi sonrasında evleri ağır hasar alan vatandaşların kaldığı çadır kentte, 18 yaşındaki afetzede Doğukan BerrakMilli Eğitim Bakanlığı tarafından bölgede kurulan okul çadırda 4 ay sonraki YKS sınavına hazırlanırlanıyor. Çocuk gelişimi bölümü mezunu 20 yaşındaki ablası Cansu Berrak ise çadır kreşte gönüllü öğretmenlik yapıyor. Doğukan ve Cansu Berrak kardeşler, kaldıkları çadırda birbirlerine destek olarak yaralarını sarıyor.

Hatay'ın yıkıma uğradığı Kahramanmaraş depreminden sonra evleri ağır hasar alan Berrak ailesi, çadır kente yerleşti. Doğukan Berrak ve ortaokul öğrencisi kardeşi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan çadır kentte, Milli Eğitim Bakanlığı'nın çadır okulunda eğitime başladı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü olan 20 yaşındaki ablası Cansu Berrak ise çocuklara faydalı olabilmek için gönüllü öğretmenlik yapmaya başlayarak kendisi gibi depremzede olan miniklerin kalbine dokunuyor.

HER GÜN 2 SAAT DERSE GİRİYOR

Doğukan Berrak, ailesi ile birlikte korkunç depremin ardından Kocaeli Belediyesi tarafından kurulan çadır kente geldiklerini, yaralarını kısa sürede sararak normal hayatlarına dönmek istediklerini söyledi. Berrak, tüm yaşadıklarına rağmen azminden vazgeçmeyerek üniversiteyi kazanmak için eğitim çadırındaki derslere katılıyor. 17 Haziran'da yapılacak olan YKS sınavına hazırlandığını ve düzenli bir şekilde ders çalıştığını belirten Berrak, "Sınava 4 ay kaldı, ders çalışabileceğim bir ortam olduğu için değerlendirmek istedim. Yazılım mühendisliği bölümünü kazanmak istiyorum, ardından yurtdışında eğitimime devam etmek için çalışacağım. Sınav konularını neredeyse bitirdim. Her gün 2 saat ders çalışmak için geliyorum, eksiklerimi tamamlayarak test çözüyorum" dedi.

ABLASI DA ÖĞRETMENLİK YAPIYOR

Sabah'ın haberine göre, Berrak'ın 20 yaşındaki çocuk gelişimi bölümünden mezun olan ablası ise depremzede olmasına rağmen, depremden etkilenen çocuklara faydalı olmak için kreşte gönüllü öğretmenlik yapıyor. Herkes gibi bu süreçte kendisinin de elini taşın altına koyması gerektiğini hisseden ve eğitimini aldığı bir alanda faydalı olmak istediğini ile getiren Cansu Berrak, deprem nedeniyle evlerinde ağır hasarlar oluştuğunu, bu durumdan çok etkilendiklerini ifade ederek normal hayatlarına dönmeyi beklediklerini kaydetti. Berrak, "Üniversitede yarım dönem staj yapmıştım, burada çocuklar için kreş açılınca buradaki insanlara faydalı olacağımı düşünerek yarım kalan stajımı tamamlamak istedim. Kreşimizde yaklaşık 40 öğrenci var bunlar gönüllü öğretmenlik yapıyorum" diye konuştu.

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