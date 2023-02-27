İzmir deprem risk haritası 2023 | İzmir’de büyük deprem bekleniyor mu? Fay hattı hangi ilçelerden geçiyor?

Prof. Dr. Naci Görür şunları söylemişti:

"İzmir fayı ciddi bir fay, 7 ve üzerinde bir deprem üretebilir. O bölge zayıf zemin" açıklaması olası bir İzmir depremi ile ilgili kaygıyı daha da arttırdı. İzmir ve çevre illerinde yaşayanlar İzmir fayı ile ilgili detayları araştırıyor."