Hangi ilçeler riskli? Prof. Dr. Naci Görür uyardı! Mersin’de fay hattı var mı, deprem bekleniyor mu?

6 Şubat'ta gerçekleşen depremlerin ardından artçı sarsıntılar sürmeye devam ediyor. Merkez noktası olamasa da yaşanan depremleri yakından hisseden şehirlerden biri olan Mersin ilinde zaman zaman tedbir amaçlı okullar tatil edilebiliyor. Vatandaşlar bir yandan Mersin'de deprem riski olup olmadığını araştırıyor. Peki Mersin'de fay hattı var mı, deprem bekleniyor mu?