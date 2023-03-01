2023 Şaban ayının 13,14,15. günü ne zaman? Şaban ayının kaçıncı günündeyiz?

ŞABAN AYI ORUCU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185).