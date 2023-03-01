2023 Şaban ayının 13,14,15. günü ne zaman? Şaban ayının kaçıncı günündeyiz?
Şaban ayı hakkında detaylar müslüman alemi tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Ramazan ayı için geri sayım devam ederken Hazreti Peygamber Efendimiz'in diğer bütün aylardan daha fazla oruç tuttuğu Şaban ayının 13,14,15. günü merak konusu oldu. Peki, Şaban ayının kaçıncı günündeyiz? 2023 Şaban ayının 13,14,15. günü ne zaman? İşte, merak edilen soruların cevabı...
"Şaban ayının kaçıncı günündeyiz?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Üç aylardan ilki olan Recep'in bitmesinin ardından Şaban ayı, 21 Şubat 2023 Salı günü başladı. Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Şaban ayının 13, 14 ve 15. gününde oruç tutulması tavsiye edilmiştir. Peki, 2023 Şaban ayının 13,14,15. günü ne zaman? İşte, ayrıntılar...
ŞABAN AYI NE ZAMAN 2023?
Üç aylardan ilki olan Recep'in bitmesinin ardından Şaban ayı, 21 Şubat 2023 Salı gününa idrak edildi. Şaban ayının 15. gecesi ise Berat gecesi olarak idrak edilecek.
Berat Kandili, 2023 yılında 6 Mart Pazartesi gününe denk geliyor. 23 Mart'ta ise Şaban ayı, yerini Ramazan ayına bırakacak.
ŞABAN AYI ORUCU NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185).
ŞABAN AYININ 13, 14, 15. GÜNÜ NE ZAMAN?
Şaban ayının 13. günü: 5 Mart Pazar
Şaban ayının 14. günü: 6 Mart Pazartesi
Şaban ayının 15. günü: 7 Mart Salı
2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Üç ayların başlangıcı - 23 Ocak Pazartesi
Regaip Kandili - 26 Ocak Perşembe
Miraç Kandili - 17 Şubat Cuma
Berat Kandili – 6 Mart Pazartesi
Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe
Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi
Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar
Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı
Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba
Kurban Bayramı 2.Gün- 27 Haziran Perşembe
Kurban Bayramı 3.Gün- 27 Haziran Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün- 27 Haziran Cumartesi
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