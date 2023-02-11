11 Şubat 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Enkaz altında zorlu bekleyiş! Video çekerek helallik istediler

Enkaz altında zorlu bekleyiş! Video çekerek helallik istediler

YAŞAM A Haber
Giriş Tarihi: 11.02.2023 Güncelleme Tarihi: 11.02.2023
ABONE OL
Enkaz altında zorlu bekleyiş! Video çekerek helallik istediler

Enkaz altında olmak kelimelerle tarif edilemeyecek kadar zor bir durum. Bir yanda umutlu bir bekleyiş, diğer yanda ise en kötüsünün gerçekleşme ihtimali. Kahramanmaraşlı bir aile, işte o ihtimalleri düşünürken, bir video çekip helallik istedi. İşte o anlar…

Kahramanmaraş'ta depremde enkaz altında kalan bir aile, buradan çektiği videoda helallik istedi.

Kahramanmaraş merkezli depremde binlerce yıkılırken, enkaz altında kalan binlerce vatandaş kurtarılmayı bekledi. Ekipler sayesinde binlercesi kurtuldu. Enkaz altında kalan bir aile çektiği videoyu sosyal medya platformu Tiktok'a yükledi.

Videoda helallik isteyen kadın, "Bir sürü insanın bende hakkı vardı. Biz ölürsek, telefonu bulursanız hakkınızı helal edin. Mustafa'ya 2 bin 500 TL borcum var" açıklamasında bulundu.

Vatandaşların bu iyi niyetini gördükten sonra iyi haberi vermek de ayrı bir mutluluk. O ailenin, enkaz altından çıkarıldığı bilgisi geldi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA