Enkaz altında zorlu bekleyiş! Video çekerek helallik istediler
YAŞAM A Haber
Enkaz altında olmak kelimelerle tarif edilemeyecek kadar zor bir durum. Bir yanda umutlu bir bekleyiş, diğer yanda ise en kötüsünün gerçekleşme ihtimali. Kahramanmaraşlı bir aile, işte o ihtimalleri düşünürken, bir video çekip helallik istedi. İşte o anlar…
Kahramanmaraş'ta depremde enkaz altında kalan bir aile, buradan çektiği videoda helallik istedi.
Kahramanmaraş merkezli depremde binlerce yıkılırken, enkaz altında kalan binlerce vatandaş kurtarılmayı bekledi. Ekipler sayesinde binlercesi kurtuldu. Enkaz altında kalan bir aile çektiği videoyu sosyal medya platformu Tiktok'a yükledi.
Videoda helallik isteyen kadın, "Bir sürü insanın bende hakkı vardı. Biz ölürsek, telefonu bulursanız hakkınızı helal edin. Mustafa'ya 2 bin 500 TL borcum var" açıklamasında bulundu.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Okullar ne zaman açılacak 2023? 20 Şubat'ta okullar açılır mı, uzatıldı mı? DEPREM OKUL TATİLİ | İstanbul, Ankara, İzmir...
- Emekli maaşları ERKEN YATACAK mı 2023? Şubat ayı emekli maaşları yattı mı, BUGÜN yatar mı? SSK (4A) BAĞ-KUR (4B) maaşları ödeme tarihi...
- Kredi ve kart ödemeleri ertelendi mi? DEPREMZEDELERE KREDİ ERTELEME SON DAKİKA | Süreç nasıl işleyecek? BDDK açıkladı! Vade ve taksit tutarlarına esneklik ne demek?
- Kandil ne zaman? Miraç Kandili Şubat ayında mı, hangi güne denk geliyor? KANDİL TARİHLERİ 2023!
- 2023 fitre bedeli ne kadar, kaç TL oldu? Depremzedelere fitre Ramazan'dan önce verilir mi? Diyanet açıkladı!
- Deniz Baykal neden vefat etti? Hastalığı neydi? Deniz Baykal kimdir, kaç yaşında, sağlık durumu nasıldı? Hayatı ve kariyeri...
- EKPSS tercih sonuçları ne zaman belli olur? EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu 2023?
- Hac kuraları ne zaman çekiliyor, açıklama geldi mi? Hac kuraları ertelendi mi, ne zaman? Diyanet İşleri Genel Müdürlüğü...
- Kolera salgını neden olur, belirtileri nelerdir? Kolera nedir, nasıl bulaşır? Tedavisi...
- Kira desteği ne kadar, kaç TL olacak? Depremzedelere 1 yıl kira desteği ne zaman verilecek?
- Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Hatay doğal gaz ve elektrik ne zaman verilecek? Deprem bölgesine doğal gaz verildi mi?
- YÖK SON DAKİKA KARARI! Üniversite 2022-2023 ne zaman açılacak? Üniversite güz dönemi ayın kaçında açılacak?