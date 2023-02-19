Depremde 11 torununu kaybetti! İkizlerin hikayesi ağlattı
Kahramanmaraş merkezli deprem Hatay Antakya'da da büyük bir yıkıma yol açtı. Ailesinden 21 kişiyi kaybeden Ramazan Köksal, yaşadığı tarifsiz acıyı anlattı. İkizlerin kızlarının ve ikiz torunlarının hikayeleri ise herkesi ağlattı.
Giriş Tarihi: 19.02.2023
15:06 Güncelleme Tarihi: 19.02.2023
15:06
Hatay'daki depremde; 11 torununu, ikiz kızlarını, ikiz torunlarını, damatlarını ve akrabalarını kaybeden Ramazan Köksal'ın sözleri yürekleri dağladı… Antakya Demirköprü Mahallesi'nde oturan 73 yaşındaki Ramazan Köksal'ın 30 torunu 9 çocuğu Antakya'nın merkezinde oturuyordu.
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Ramazan Köksal, depremde ailesinden 21 kişiyi kaybetti. 26 yaşındaki ikiz kızlarından Yüksek Köksal 7 aylık ikiz bebeklere hamileydi, Aysel Köksal'ın ise ikiz erkek çocukları vardı.
Aysel Köksal, ikiz çocukları ve eşiyle enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. İkiz bebeklere hamile Yüksek Köksal da eşiyle hayatını kaybetti.
3 gün sonra enkaz altında çıkarılan cenazeler, defnedildi. Baba Ramazan Köksal yaşananları anlattı.
Enkazdan çıkartıldıktan sonra bebekler ölü mü sağ mı bilemedik çünkü 3-4 gün sonra enkazdan çıkarıldılar. Doktora telefon açmışlar.