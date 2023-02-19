Depremde 11 torununu kaybetti! İkizlerin hikayesi ağlattı

Kahramanmaraş merkezli deprem Hatay Antakya'da da büyük bir yıkıma yol açtı. Ailesinden 21 kişiyi kaybeden Ramazan Köksal, yaşadığı tarifsiz acıyı anlattı. İkizlerin kızlarının ve ikiz torunlarının hikayeleri ise herkesi ağlattı.

Giriş Tarihi: 19.02.2023 15:06 Güncelleme Tarihi: 19.02.2023 15:06 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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