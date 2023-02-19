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Depremde 11 torununu kaybetti! İkizlerin hikayesi ağlattı

Kahramanmaraş merkezli deprem Hatay Antakya'da da büyük bir yıkıma yol açtı. Ailesinden 21 kişiyi kaybeden Ramazan Köksal, yaşadığı tarifsiz acıyı anlattı. İkizlerin kızlarının ve ikiz torunlarının hikayeleri ise herkesi ağlattı.

Giriş Tarihi: 19.02.2023 15:06 Güncelleme Tarihi: 19.02.2023 15:06
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Depremde 11 torununu kaybetti! İkizlerin hikayesi ağlattı

Hatay'daki depremde; 11 torununu, ikiz kızlarını, ikiz torunlarını, damatlarını ve akrabalarını kaybeden Ramazan Köksal'ın sözleri yürekleri dağladı… Antakya Demirköprü Mahallesi'nde oturan 73 yaşındaki Ramazan Köksal'ın 30 torunu 9 çocuğu Antakya'nın merkezinde oturuyordu.

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Depremde 11 torununu kaybetti! İkizlerin hikayesi ağlattı

Ramazan Köksal, depremde ailesinden 21 kişiyi kaybetti. 26 yaşındaki ikiz kızlarından Yüksek Köksal 7 aylık ikiz bebeklere hamileydi, Aysel Köksal'ın ise ikiz erkek çocukları vardı.

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Depremde 11 torununu kaybetti! İkizlerin hikayesi ağlattı

Aysel Köksal, ikiz çocukları ve eşiyle enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. İkiz bebeklere hamile Yüksek Köksal da eşiyle hayatını kaybetti.

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Depremde 11 torununu kaybetti! İkizlerin hikayesi ağlattı

3 gün sonra enkaz altında çıkarılan cenazeler, defnedildi. Baba Ramazan Köksal yaşananları anlattı.

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Depremde 11 torununu kaybetti! İkizlerin hikayesi ağlattı

Enkazdan çıkartıldıktan sonra bebekler ölü mü sağ mı bilemedik çünkü 3-4 gün sonra enkazdan çıkarıldılar. Doktora telefon açmışlar.