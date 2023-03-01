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Samsun'da şüphe uyandıran olay: Bir kişi çatı arasında asılı bulundu

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 01.03.2023 Güncelleme Tarihi: 01.03.2023
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Samsun’da şüphe uyandıran olay: Bir kişi çatı arasında asılı bulundu

Samsun'da bir kişi evinin çatı arasında asılı halde ölü bulundu. Ölü bulunan vatandaşın cansız bedeni Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı ve ardından da otopsi için Samsun Adlı Tıp Şube Müdürlüğüne gönderildi.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesi Orta Mahalle'de meydana geldi.

Aykurt Erkmen (42) yakınları tarafından evinin çatı arasında iple asılı halde ölü bulundu.

Olay polise haber verildi.

Aykut Erkmen'in cansız bedeni Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı ve ardından da otopsi için Samsun Adlı Tıp Şube Müdürlüğüne gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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