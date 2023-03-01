Samsun'da şüphe uyandıran olay: Bir kişi çatı arasında asılı bulundu
YAŞAM İHA
Samsun'da bir kişi evinin çatı arasında asılı halde ölü bulundu. Ölü bulunan vatandaşın cansız bedeni Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı ve ardından da otopsi için Samsun Adlı Tıp Şube Müdürlüğüne gönderildi.
Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesi Orta Mahalle'de meydana geldi.
Aykurt Erkmen (42) yakınları tarafından evinin çatı arasında iple asılı halde ölü bulundu.
Olay polise haber verildi.
Aykut Erkmen'in cansız bedeni Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı ve ardından da otopsi için Samsun Adlı Tıp Şube Müdürlüğüne gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- EYT son dakika yasalaştı! EYT'de 5000 gün prim eşitliği onaylandı mı? Yasa taslağında neler var, 4 madde nedir?
- Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman, hangi kanalda başlayacak? Kurtlar Vadisi Kaos yeniden yayınlanacak mı?
- Survivor kim elendi 2023? 28 Şubat Survivor kim, hangi yarışmacı gitti? Ünlüler ve Gönüllüler SMS sıralaması! Aziz, Asena, Çağla, Fatih, Elanur...
- Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları ne zaman başlayacak? Sözleşmeli öğretmenlik başvuru takvimi açıklandı mı?
- İstanbul en dayanıklı ve riskli ilçeler hangileri? İstanbul fay hattı nerelerden, hangi ilçelerden geçiyor?
- 2023 Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? 2022-2023 İOKBS sınav tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
- TOKİ İstanbul kuraya hak kazananlar belli oldu! TOKİ konut başvurusu kabul ve reddedilenlerin İSİM LİSTESİ! Çatalca ve Silivri...
- Beklenti anketi açıklandı! Maaşlar değişecek, Şubat ayı enflasyon oranları açıklandı mı? TÜİK - TEFE - TÜFE rakamları...
- Kayseri deprem son dakika 2023! 28 Şubat Kayseri'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler...
- 1 Mart'ta hangi illerde okullar açılacak? Çarşamba günü okullar açılacak mı? İşte şehirler...
- Bina hasar tespit başvuru nasıl yapılır? Bina hasar tespit başvurusu ücretli mi, ücretsiz mi? e-Devlet hasar sorgulama ekranı!
- Depremzedelere 15 bin TL taşınma yardımı başvuruları başladı mı? e-Devlet! 15 bin TL taşınma yardımı başvurusu nereden, nasıl yapılır?