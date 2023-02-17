11 ili vuran deprem dağı ikiye ayırdı: "İçinden alev topu çıktı"





Yöre halkının 'Ulubaba' dediği Kızılzarf Dağı'nın, evlerinin manzarasını oluşturduğunu belirten Tatlı, "Dağın ikiye ayrılmış halini her gün görmek, bize depremin ne kadar etkili olduğunu gösteriyor. Kara yolları, ovayı ayıran deprem, dağı da ikiye ayırdı. Çok büyük bir afet yaşadık. Böyle bir afeti büyüklerimiz bile hatırlamıyor. Allah tekrarını yaşatmasın" dedi.

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