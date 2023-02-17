11 ili vuran deprem dağı ikiye ayırdı: "İçinden alev topu çıktı"
Malatya’nın Doğanşehir ilçesine bağlı Kurucaova köyündeki Kızılzarf Dağı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ikiye ayrıldı. 42 kişinin yaşamını yitirdiği Kurucaova'nın karşısındaki dağın ikiye bölünmesiyle ilgili köy halkı, böyle afet görmediklerini söyledi.
Kahramanmaraş merkezli 11 ili vuran 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin yıkıcı etkisi, Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Kurucaova köyündeki Kızılzarf Dağı'nda da görüldü.
Deniz seviyesinden 1500 metre yükseklikteki Kurucaova'nın karşısındaki Kızılzarf Dağı, 7.7'lik ilk depremin ardından ikiye ayrıldı. Aynı gün meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremde ise yarık, daha da genişledi.
Köyde 47 kişinin hayatını kaybettiği depremden ailesi ile sağ kurtulan İbrahim Tatlı, "Canımızı zor kurtardık. Evden çıktığımızda köyün karşısındaki dağda büyük bir yarık oluştuğunu gördük. Dağın ikiye ayrıldığını görenler içinden bir alev topunun çıktığını söyledi. Perişan bir haldeyiz, umarız bugünleri de geride bırakırız" diye konuştu.
Yöre halkının 'Ulubaba' dediği Kızılzarf Dağı'nın, evlerinin manzarasını oluşturduğunu belirten Tatlı, "Dağın ikiye ayrılmış halini her gün görmek, bize depremin ne kadar etkili olduğunu gösteriyor. Kara yolları, ovayı ayıran deprem, dağı da ikiye ayırdı. Çok büyük bir afet yaşadık. Böyle bir afeti büyüklerimiz bile hatırlamıyor. Allah tekrarını yaşatmasın" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Enkazdan çıkan Azra bebek öldü mü? Son dakika haber geldi! Azra bebeğin sağlık durumu...
- Meclis ne zaman açılacak 2023? EYT Meclis görüşmeleri ne zaman, ayın kaçında yapılacak? İşte TBMM'nin açılış tarihi...
- YÖK SON AÇIKLAMALAR! Üniversiteler ne zaman açılacak? 2022-2023 Üniversite bahar dönemi online, uzaktan mı olacak?
- THY DEPREMZEDE İŞ BAŞVURUSU | THY 1000 personel alımı ne zaman, başvuru nasıl yapılır 2023? Şartlar, kontenjanlar, ücretsiz dil eğitimi...
- MEB SON DAKİKA | 2023 Okullar ne zaman açılacak? 71 ilde okullar ne zamana kadar tatil edildi? Elazığ, Kahramanmaraş, Hatay, İstanbul...
- Miraç Kandili'nde neler yapılır? Miraç nedir? Miraç gecesi ne oldu? Anlamı ve önemi!
- Taha Duymaz vefat mı etti, enkazdan çıktı mı? Taha Duymaz'dan haber var mı? 16 ŞUBAT son durum ne?
- TOKİ İstanbul kuraya hak kazananlar belli oldu! Avrupa Yakası konut başvurusu kabul ve reddedilenlerin İSİM LİSTESİ! Başakşehir, Arnavutköy, Esenler...
- Trabzonspor Basel maçı izle! UEFA Konferans Ligi Trabzonspor Basel maçı hangi kanalda? İLK 11'LER...
- KANDİL-CUMA MESAJLARI 2023 | En yeni resimli Miraç Kandili ve Cuma mesajları! Kısa, uzun, dualı, ayetli sözler...
- 17 Şubat deprem nerede, kaç şiddetinde? Az önce deprem mi oldu? AFAD, Kandilli son artçı depremler...
- 9 milyon SMS ne kadar, kaç TL eder? Türkiye Tek Yürek REKOR BAĞIŞ miktarı ne kadar?