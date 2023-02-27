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Adıyaman'da felaketin korkutan izi! Dağların arasındaki fay hattı görüntülendi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.02.2023
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Adıyaman’da felaketin korkutan izi! Dağların arasındaki fay hattı görüntülendi

Depremlerde Adıyaman Gölbaşı’nda dağların arasında oluşan ve metrelerce uzayan fay kırığı havadan görüntülendi. Fay kırığı nedeniyle mahalleye çıkan bir yol kullanılamaz hale geldi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 ve Elbistan ilçesinde 7,6 büyüklüğünde meydana gelen 2 ana büyük deprem 11 ilde büyük yıkım ve can kayıplarına neden oldu.

Adıyaman, depremin en çok yıkıma uğrattığı yerlerden biri oldu. Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Ozan Mahallesi mevkiinde dağların arasında oluşan ve metrelerce uzayan fay kırığı havadan görüntülendi.

Fay kırığı nedeniyle mahalleye çıkan bir yol kullanılamaz hale geldi.

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