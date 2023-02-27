Adıyaman’da yürekleri ısıtan görüntüler! Yunus polisler, depremzede çocuklarla top oynadı
6 Şubat günü Türkiye asrın felaketiyle sarsıldı. Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ilde yıkıma neden oldu. Yaşanan dehşetin ardından devlet ve millet el ele yaraları sarmaya başladı. Adıyaman’da yürekleri ısıtan görüntüler geldi. Diyarbakır'dan bölgeye giden yunus polisler, depremzede çocuklara oyuncak verip, top oynadı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Adıyaman'da görevlendirilen Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı yunus polisler, nöbet değişimi sonrası çadır kente gitti.
Burada depremzede çocuklara oyuncak veren polisler, aynı zamanda top oynadı.
Polisler ile çocukların top oynadığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- IQ'su en yüksek 5 BURÇ AÇIKLANDI! Dahi olabileceğinizin kanıtını gösteren 2 ÖZELLİK! İşte sıralaması
- Gelinim Mutfakta yeni bölüm ne zaman, bugün mü? Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 27 Şubat PUAN DURUMU
- EYT için KRİTİK 5 FORMÜL! Değişiklik olacak mı? SSK-BAĞ-KUR’a 3600-5400 günle KISMİ emeklilik yolu!
- Üniversiteler ne zaman, Nisan'da mı açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? YÖK son dakika haberleri!
- Malatya Yeşilyurt korkutan deprem! Kaç şiddetinde, nerede meydana geldi? Kaç bina yıkıldı? Şanlıurfa, Diyarbakır, Elazığ... AFAD KANDİLLİ son depremler
- EYT ÇIKTI mı, ne zaman yasalaşacak? 27 ŞUBAT EYT son dakika bugün ne oldu? İlk maaş tarihi, başvuru takvimi!
- İbn-i Sina 10 asır önce KALEME ALDI! Şifalı tarif ve reçeteleri günümüz hastalıklarında bile etkili! Baş ağrısı, uçuk, mantar, böbrek taşı...
- Bugün Kabine Toplantısı var mı? 27 ŞUBAT Kabine Toplantısı olacak mı, ne zaman, saat kaçta?
- İslam Memiş uyardı: Altın aslında düşmedi, SATMAYIN! O seviyelere şimdiden hazırlanın! Gram altın tam düştü derken...
- TOKİ İLK EVİM ARSA başvurusu kabul edilenler açıklandı! 2023 TOKİ Arsa kura çekilişine hak kazananların isimleri...Kura çekim tarihi!
- Seçimler 2023 | Ne zaman yapılacak? Depremzedeler oylarını nasıl atacak? Deprem sonrası 11 ilde seçim süreci nasıl işleyecek? Son durum ne?
- Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç hangi gün tutulacak, sahura ne zaman kalkılacak? 2023 İMSAKİYE