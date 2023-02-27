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Adıyaman’da yürekleri ısıtan görüntüler! Yunus polisler, depremzede çocuklarla top oynadı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.02.2023
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Adıyaman’da yürekleri ısıtan görüntüler! Yunus polisler, depremzede çocuklarla top oynadı

6 Şubat günü Türkiye asrın felaketiyle sarsıldı. Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ilde yıkıma neden oldu. Yaşanan dehşetin ardından devlet ve millet el ele yaraları sarmaya başladı. Adıyaman’da yürekleri ısıtan görüntüler geldi. Diyarbakır'dan bölgeye giden yunus polisler, depremzede çocuklara oyuncak verip, top oynadı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Adıyaman'da görevlendirilen Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı yunus polisler, nöbet değişimi sonrası çadır kente gitti.

Burada depremzede çocuklara oyuncak veren polisler, aynı zamanda top oynadı.

Polisler ile çocukların top oynadığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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