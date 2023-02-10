Mucizeler peş peşe! Ekiplerin zamanla yarışı | "Çok susadım çabuk olun"
Arama kurtarma ekipleri betonlar arasından bir can daha çıkarabilmek için zamanla yarışıyor. Hatay'da göçük altındaki minik Ayşenur, kendisini kurtarmak için gelen abilerine, “Çok susadım çabuk olun” diye seslendi. Kurtarma ekipleri minik Ayşenur'u sıkıştığı yerden çıkarttı. Öte yandan Hatay'da enkaz altında kalan bir kadın bölgeye giden orman ekipleri tarafından kurtarıldı. Enkazdan çıkan kadın, Kelime-i Şehadet getirip "Yavrularım, çocuklarım" diyerek sarılıp ekibi öptü. İşte o anlar….
5 gün önce meydana gelen ve uzmanlar tarafından yüzyılın felaketi olarak nitelendirilen depremin açtığı yaraları sarmak için Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından gelen ekipler canla başla çalışmaya devam ediyor.
Hatay'da enkaz altında kalan minik Ayşenur'un Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi görevlilerine "Çok susadım çabuk olun" diye seslenmesi herkesi duygulandırdı. Bu çağrının üzerinden çok geçmeden ekipler anne ve kızını depremin 5. gününde enkaz altından sağ çıkardı.
"YAVRULARIM, ÇOCUKLARIM"
Depremde Hatay'da enkaz altında kalan bir kadının, bölgeye giden orman ekipleri tarafından kurtarılmasının ardından herkesi duygulandırdığı anlar kameraya yansıdı. Enkazdan çıkan yaşlı kadın, Kelime-i Şehadet getirip "Yavrularım, çocuklarım" diyerek sarılıp, ekibi öptü.
Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremler, 10 ilde binlerce kişinin ölümüne on binlerce kişinin de yaralanmasına neden oldu. Depremden en çok hasarı alan şehirlerden Hatay'a da Türkiye'nin dört bir tarafından kurtarma ekipleri sevk edildi.
Mersin'in Anamur ilçesinden Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekip de bölgede ilk günden itibaren kurtarma çalışmalarına katıldı. Ekiplerin yaptığı çalışmada enkaz altında yaşlı bir kadına ulaşıldı. Ekiplerin enkazdan çıkardığı kadın kollarını açarak Kelime-i Şehadet getirip "Yavrularım, çocuklarım" diyerek sarılıp ekibi öptü. O anlarda kurtarma ekipleri de duygu dolu anlar yaşadı.
Yaşlı kadını sırtına alan ekipteki bir personel dışarda bulunan bir yatağa yatırarak sağlık ekiplerine haber verdi.
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