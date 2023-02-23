Onlar mutlu sonların kahramanıydı bu kez öyle olmadı! UMKE gönüllüsü ebelerin aklı deprem bölgesinde kaldı

"SAĞLIK ÇALIŞANI ARKADAŞLARIMIZ DA DEPREMZEDEYDİ"

UMKE gönüllüsü Kübra Avşar da yaklaşık 9 yıldır ebe olarak çalıştığını belirtti.

Deprem haberini aldıktan hemen sonra, UMKE gönüllülerinin yer aldığı gruptan telefonuna mesaj geldiğini belirten Avşar, mesajda bölgeye gitmek isteyenlerin iletişime geçmelerine ilişkin duyuru yapılması üzerine hemen başvuruda bulunduğunu anlattı.

Avşar, yola çıkmak üzere hazırlıklarını tamamladıktan sonra diğer gönüllü ekiplerle toplandıklarını belirterek, "Hava yoluyla gittik ve bölgeye giden ilk ekipte yer aldım. Adana'da İncirlik Hava Üssü'ne indik ve oradan da İskenderun'a, ardından da Kırıkhan ilçesindeki devlet hastanesine ulaştık." dedi.

Yol boyunca gördüğü tablonun karşısında ne yapacağını bilemediğini dile getiren Avşar, sözlerine şöyle devam etti:

"Kırıkhan Devlet Hastanesi'nde üst katlarda hasar vardı, hastanenin çoğu boşaltılmıştı. Hastanenin ilk katını elimizden geldiğince kullanılır hale getirdik. Hastanenin giriş katını acil olarak kullandık. Orada görev yapan sağlık çalışanı arkadaşlarımız da depremzedeydi, onların da psikolojileri çok kötüydü ama yine de ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlardı.Bizler de büyük bir deprem olduğunu biliyorduk ama bu kadar kötü olabileceğini tahmin etmemiştik. Orayı gördüğümde şok oldum. Yaralılar vardı, yanlarından geçerken herkes 'Bana yardım et' diyordu. Herkese bir şeyler yapmaya çalışıyorduk. O anda enkazdan ses geldiği bilgisi geldi, hemen gittik ve bir kişiyi yaralı olarak çıkarttık. Sonrasında hastaneye getirilen yaralılara müdahale ettik."

Deprem bölgesindeki çalışmalarını tamamlayan gönüllü ebeler ardından Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ndeki görevlerinin başına döndü.