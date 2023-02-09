Gönüllü vatandaşlar İstanbul'dan deprem bölgesine doğru YHT ile yola çıktı! Vatandaşlar ek sefere akın etti: "Kardeşlerimize yardım etmeye gidiyoruz"

Ayrıca Malatya-Ankara arasında Sivas aktarmalı olarak toplam 9 trenle bin 510 depremzede vatandaş Kırıkkale ve Ankara'ya taşındı. Bunun dışında Adana, Mersin, Osmaniye, İskenderun, Diyarbakır, Elazığ, Malatya'da TCDD tarafından bekleme salonları, misafirhane, sosyal tesisler ve vagonlar ısıtılarak depremden etkilenen vatandaşların kullanımına açıldı.

Bu sayede ilk gün 4 bin 800, ikinci gün ise 5 bin 940 vatandaşımızın geceyi sıcak ve güvenli bir ortamda geçirebileceği kapasite sağlanmış oldu.