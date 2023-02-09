Gönüllü vatandaşlar İstanbul'dan deprem bölgesine doğru YHT ile yola çıktı! Vatandaşlar ek sefere akın etti: "Kardeşlerimize yardım etmeye gidiyoruz"
İstanbul’dan deprem bölgesine gidecek bin 500 gönüllünün ulaşımını sağlamak için Söğütlüçeşme-Konya arasında 3 adet ek YHT seferi konuldu. Deprem bölgesine gidecek gönüllüleri taşıyacak YHT’ler'den ilki Söğütlüçeşme’den 01.00'da hareket etti. Diğer trenler de sabah 08.00 ve öğlen 14.00’da hareket edecek. Gönüllüler Konya’da aynı saatte hazır bulundurulacak trenlere aktarma yapılarak İskenderun’a devam edecek.
Depremin ilk gününden itibaren gönüllülerin ve depremzedelerin ulaşımına trenlerle destek olunuyor. Bu kapsamda da İskenderun-Mersin-Adana-Osmaniye arasında bölgesel trenlerle 1300'ü aşkın depremden etkilenen kişi seyahat etti.
Ayrıca Malatya-Ankara arasında Sivas aktarmalı olarak toplam 9 trenle bin 510 depremzede vatandaş Kırıkkale ve Ankara'ya taşındı. Bunun dışında Adana, Mersin, Osmaniye, İskenderun, Diyarbakır, Elazığ, Malatya'da TCDD tarafından bekleme salonları, misafirhane, sosyal tesisler ve vagonlar ısıtılarak depremden etkilenen vatandaşların kullanımına açıldı.
Bu sayede ilk gün 4 bin 800, ikinci gün ise 5 bin 940 vatandaşımızın geceyi sıcak ve güvenli bir ortamda geçirebileceği kapasite sağlanmış oldu.
"GİTTİĞİMİZ ZAMAN ELİMİZDEN GELEN GELMEYEN HER ŞEYİ YAPMAYA HAZIRIZ"
Gönüllü vatandaşlardan Hasan Akbulat, "İçimiz yanıyor. Biz burada oturdukça elimizden hiçbir şey gelmediğini düşündüğümüz için bizim de bir katkımız olsun istiyoruz. Biz sağlıkçı ekibi olarak gönüllü gidiyoruz. Gittiğimiz zaman elimizden gelen gelmeyen her şeyi yapmaya hazırız." şeklinde konuştu. Bir başka gönüllü Bella Sert, "Zor günler geçiriyoruz. Yardım etmek istedik. Kendim yeminli tercümanım, sahaya da o şekilde katılacağım. Gelen ekiplere dil konusunda yardımcı olmak için ailecek katıldık. Eşim de sahada yardımcı olmak istedi. Duygusalız, ne ile karşılaşacağımızı tam olarak bilmiyoruz. Yardım etmek istedik" dedi. Diğer gönüllülerden Abdullah U. "Evde oturmaktansa mağdur olan kardeşlerimizle göğüs göğse mücadele etmek bizim için daha şerefli. Bunun için, kardeşlerimize yardım etmek için gidiyoruz." şeklinde konuştu. Amaçlarının en ufak bir yardımları bile dokunsa yeterli olacağını söyleyen gönüllülerden Abdulhalik Bulut, "Acıyı paylaşıyoruz. Yapabileceğimiz varsa oraya yardım etmeye gidiyoruz. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Hepimizin başı sağolsun" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul'dan deprem bölgesine gidecek 1500 gönüllü için Konya'ya 3 ek yüksek hızlı tren (YHT) seferi yapılacağı duyuruldu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ekşi Sözlük çöktü mü, neden açılmıyor? 8 Şubat Ekşi Sözlük ne zaman düzelecek?
- Instagram çöktü mü son dakika, neden açılmıyor? 8 Şubat İnstagram mesaj neden gitmiyor, ne zaman düzelecek?
- Süper Lig ne zaman başlayacak? 2022-2023 Süper Lig yeni hafta maçları ayın kaçında oynanacak?
- Artçı depremler ne zaman biter? 8 Şubat Malatya, Gaziantep, Diyarbakır, Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?
- Erzurum deprem son dakika 2023! 8 Şubat Erzurum, Aşkale ve Erzincan'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler...
- MEB son dakika açıkladı! Öğrencilere nakil imkanı sağlanacak! İstedikleri illere gidilebilecek! Nakil işlemleri nereden, nasıl yapılacak?
- Emekli Mart ayında KANATLANACAK! EYT'li, SSK, Bağkur ve 4C'li yararlanacak! 7.500 - 10.000 - 12.500 TL ÖDEME! Zamlı yeni tablo...
- BİLSEM 2023 sınavları ertelendi mi, ne zaman? BİLSEM 2023 sınav tarihi değişti mi? Açıklama geldi...
- Whatsapp çöktü mü son dakika, neden açılmıyor? 8 Şubat Whatsapp erişim sorunu ne zaman düzelecek? Açıklama geldi mi?
- Survivor 2023 bu akşam var mı, yok mu? Survivor 2023 yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 8 Şubat TV8 yayın akışı...
- Kısmetse Olur BİTTİ mi, neden yok? Kısmetse Olur ne zaman, yayınlanacak? Yeni bölüm TARİHİ!
- TOKİ çekilişleri ERTELENDİ mi, hangi tarihe ertelendi? TOKİ İzmir, İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 7-14 ŞUBAT TOKİ KURA TARİHLERİ!