AFAD gönüllü eğitimi başvurular ne zaman sonuçlanır? AFAD gönüllü eğitimi ne kadar sürer? e-Devlet AFAD Gönüllülük Sistemi!

"AFAD gönüllü eğitimi ne kadar sürer?" sorusu arama motorlarında sorgulanıyor. AFAD gönüllüsü olmak için başvuruda bulunanlar eğitimlerin ne kadar süreceğini merak ediyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki iki büyük deprem felaketinin üçüncü gününde bilanço ağırlaşmaya devam ediyor. Öte yandan AFAD gönüllüsü olmak için bazı şartlar bulunuyor. İşte, AFAD gönüllü eğitimi ve başvuru şartları hakkında detaylar...