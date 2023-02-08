Deprem Bölgesi GÜNÜLLÜ OLMA FORMU | Kızılay, AFAD, AHBAP, AKUT gönüllüsü nasıl olunur? 2023 başvuru şartları neler?

KIZILAY GÖNÜLLÜSÜ NE YAPAR?

Türk Kızılay 1868'den bugüne gönüllüler tarafından yönetilen, gönüllüler eliyle büyüyen ve güçlenen bir kurum oldu. Bu nedenle Kızılay'ın tüm faaliyetlerinde günüllü olarak destek olabilirsiniz. Örneğin, kan ve kök hücre bağışı kampanyalarına destek olabilir, yardıma muhtaç birine yardım götürebilir, çocuklarla etkinliklerde destek sağlayabilir, engelliler için kitap okuyabilir, huzurevlerindeki yaşlıları ziyaret ederek yüzlerini güldürebilirsiniz.