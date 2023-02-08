HaberlerGaleriDeprem Bölgesi GÜNÜLLÜ OLMA FORMU | Kızılay, AFAD, AHBAP, AKUT gönüllüsü nasıl olunur? 2023 başvuru şartları neler?
Deprem Bölgesi GÜNÜLLÜ OLMA FORMU | Kızılay, AFAD, AHBAP, AKUT gönüllüsü nasıl olunur? 2023 başvuru şartları neler?
Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından binlerce vatandaş afetzedelere yardıma gidebilmek için arama motorlarında "Deprem gönüllüsü nasıl olunur?", "Deprem gönüllü olma başvurusu nereden yapılır?" şeklinde araştırmalar yapıyor. Peki Kızılay, AFAD, AHBAP, AKUT gönüllüsü nasıl olunur? Başvuru şartları neler?