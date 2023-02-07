İstanbul Havalimanı'nda duygulandıran görüntü! Birbirleriyle yarıştılar: Binlerce gönüllü depremzedelere yardım için akın etti
Kahramanmaraş'ta dün sabaha karşı meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7,7'lik depremin ardından binlerce afet gönüllüsü, bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına yardım etmek için İstanbul Havalimanı'na akın etti. Adeta birbirleriyle yarışan gönüllüler terminalde uzun kuyruklar oluşturdu.
İstanbul'dan deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarına katılmak isteyen binlerce yardım gönüllüsü, İstanbul Havalimanı'na akın etti. Afet bölgesine gidebilmek için adeta birbiriyle yarışan gönüllüler, terminalde uzun kuyruklar oluşturdu.
AFET BÖLGESİNE GİTMEK İÇİN BİRBİRLERİYLE YARIŞTILAR
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başta İstanbul olmak üzere, çeşitli şehirlerden giden arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra AFAD yardım gönüllüleri deprem bölgesine hareket etti.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 00.30 itibariyle İstanbul'dan 41 uçakla 6 bin 718 personel ve AFAD gönüllüsünün bölgeye sevk edildiğini açıkladı.
Aynı dakikalarda İstanbul Havalimanı'nda bekleyen binlerce yardım gönüllüsü ise başta Adana, Hatay, Kahramanmaraş olmak üzere Malatya, Gaziantep, Adıyaman ve Diyarbakır'a gitmek için birbiriyle yarıştı.
THY UÇAKLARI ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR
Gönüllüler, uzun kuyruklar oluşturdu. Zaman zaman yaşanan izdihama havalimanında görevli ekipler müdahale etti. Öncelik sırası profesyonel ekiplerle sağlık personeline verildi. Yardım gönüllülerinin deprem bölgesine sevki THY'nin uçaklarıyla aralıksız bir şekilde devam ediyor.
Öte yandan Arnavutluk'tan İstanbul Havalimanı'na gelen aralarında askerlerinde olduğu 50 kişilik arama kurtarma ekibi, THY uçağı ile Adana'ya sevk edildi.
"HAKKINIZ ÖDENMEZ, MİNNETTARIZ"
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'dan deprem bölgesine şu ana kadar 12 bin 752 personel ve AFAD gönüllüsünün sevk edildiğini duyurdu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "06.00 itibarıyla İstanbul'umuzdan; 73 uçak ile 12 752 personelimiz ve AFAD Gönüllülerimiz, başta Hatay olmak üzere deprem bölgesine sevk edildi. Hakkınız ödenmez, minnettarız" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- OHAL ilan edilir mi? Deprem bölgesinde OHAL ilan edildi mi, edilecek mi? 7 ŞUBAT DEPREM SON DURUM!
- 7.7'lik DEPREM SON DURUM | 7 Şubat ölü yaralı sayısı güncel rakam! Kaç bina yıkıldı? Artçı deprem sayısı kaça çıktı? AFAD son dakika açıklamaları
- Deprem çantasında neler, hangi malzemeler olmalı? Deprem çantası nasıl hazırlanır, içinde neler olur?
- Taha Duymaz enkaz altında! Ablası gözyaşları içinde açıkladı! Youtuber Taha Duymaz'ın sağlık durumu nasıl, kurtuldu mu? "Öldü" iddiası...
- DEPREM BİSMİLLAHİLLEZİ DUASI: Deprem anında okunacak dua! Zelzele duası Türkçe okunuşu ve meali!
- Fay hattı nedir? Fay hattı türleri nelerdir? e-Devlet illere göre fay hattı öğrenme! MTA | AFAD fay hattı nasıl sorgulanır?
- Denizli deprem son dakika 2023! 6 Şubat Denizli'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler...
- Yarın bankalar, PTT, noterler, kargolar, devlet daireleri açık mı, kapalı mı 2023? 7-8-9-10 Şubat bankalar ve kargolar açık mı? İşte kapalı olacak yerlerin listesi...
- Milli Yas nedir, ne anlama geliyor? Milli Yas (Ulusal Yas) ilan edilince ne olur, kaç gün sürecek? Milli Yas resmi tatil mi? Başkan Erdoğan açıkladı...
- Kısmetse Olur YELİZ ve EROL elendi mi, diskalifiye mi oldu? Kısmetse Olur yarışmacıları NEDEN YOK?
- Kısmetse Olur yeni bölüm BUGÜN var mı, yok mu? Kısmetse Olur 49.BÖLÜM ne zaman yayınlanacak?
- Erzincan depremi ne zaman, kaç büyüklüğünde olmuştu? Erzincan depreminde kaç kişi hayatını kaybetti?