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UMKE nedir, ne iş yapar? UMKE GÖNÜLLÜ başvurusu nasıl yapılır? Şartları neler? Kimler gönüllü olabilir? Görevleri nelerdir?

UMKE nedir, ne iş yapar sorusunun cevabı merak konusu oldu. Sel, deprem gibi doğal afet durumlarında ortaya çıkan UMKE ekibine dair detaylar araştırılan konular arasında yer alıyor. Özel eğitimlere ve tatbikatlara katılan UMKE personelleri gerektiğinde olağandışı olaylara müdahale ederek yardımcı olmaktadır. Peki UMKE nedir, ne iş yapar? UMKE gönüllü başvurusu nasıl yapılır? UMKE açılımı nedir?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.02.2023 13:37 Güncelleme Tarihi: 12.02.2023 13:37
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UMKE nedir, ne iş yapar? UMKE GÖNÜLLÜ başvurusu nasıl yapılır? Şartları neler? Kimler gönüllü olabilir? Görevleri nelerdir?

Şu ana kadar yüzlerce doğal afet ve olayda vatandaşların yardımına karşılık beklemeksizin koşan UMKE, 2003 yılında kurulmuştur. Vatandaşlar UMKE ile ilgili detayları merak ederek, arama motorlarında "UMKE nedir, ne iş yapar?" "UMKE gönüllü başvurusu nasıl yapılır?" sorularının cevaplarını araştırıyor. Peki UMKE gönüllü başvuru şartları neler?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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UMKE nedir, ne iş yapar? UMKE GÖNÜLLÜ başvurusu nasıl yapılır? Şartları neler? Kimler gönüllü olabilir? Görevleri nelerdir?

UMKE NEDİR?

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), yaşanan her türlü afet durumunda yurt içi ve yurt dışı fark etmeksizin yeterli ve nitelikli sağlık hizmeti sunmak adına gönüllü sağlık personellerinin oluşturduğu Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı kurumdur.

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UMKE nedir, ne iş yapar? UMKE GÖNÜLLÜ başvurusu nasıl yapılır? Şartları neler? Kimler gönüllü olabilir? Görevleri nelerdir?

UMKE NE İŞ YAPAR?

UMKE personeli; çeşitli birimlerde çalışan ve kendi görev tanımları kapsamındaki asli işlerini yapan istekli sağlık personeli arasından seçilir. Bu personel belirlenen eğitim ve faaliyet programına göre yıl içerisinde çeşitli zamanlarda eğitimlere ve tatbikatlara katılır, gerektiğinde olağandışı olaylara müdahale eder. Asli işlerinin yanında UMKE faaliyetlerini yürüten personel, bu faaliyetlerini bakanlık veya valilik görevlendirmesi ile yapar.

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UMKE nedir, ne iş yapar? UMKE GÖNÜLLÜ başvurusu nasıl yapılır? Şartları neler? Kimler gönüllü olabilir? Görevleri nelerdir?

UMKE'YE KİMLER BAŞVURUDA BULUNABİLİR?

UMKE'ye diğer resmi, özel kurum ve kuruluşlardan sağlık personeli katılabilir. Bu kişilerin kıyafet ve donanımları kendi imkanları ile karşılanır. Eğitimleri Bakanlıkça yapılır.

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UMKE nedir, ne iş yapar? UMKE GÖNÜLLÜ başvurusu nasıl yapılır? Şartları neler? Kimler gönüllü olabilir? Görevleri nelerdir?

UMKE'nin çalışmalarına destek olmak amacıyla sivil kişiler de UMKE gönüllüsü olarak UMKE üyesi olabilir. Ancak faaliyetler ile ilgili her türlü harcama gideri kendilerine aittir.