Hayalleri enkaz altında kaldı ama o yılmadı! Hedef Türkiye şampiyonluğu

"ŞAMPİYON OLACAĞIM"

En büyük hayalinin Türkiye şampiyonu olmak olduğunu, ileride ise antrenör olmak istediğini ifade eden Zehra, kendi imkanları ile çalışma alanı kurduğunu, antrenmanlarına burada devam ettiğini belirterek, "Hatay Merkez Spor Salonunda birinci oldum. Normalde 2,5 senede siyah kuşağa ulaşabiliyorken kendi azmimle 1 senede siyah kuşağa ulaştım. Hayalim Türkiye şampiyonu olmak, daha sonra antrenör olmak istiyorum. Hayallerim deprem nedeniyle yarıda kaldı ancak ben yılmayacağım burada çalışmaya devam ediyorum. Bir sonraki Türkiye şampiyonasına katılacağım ve şampiyon olacağım" şeklinde konuştu.