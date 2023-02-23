Kahramanmaraş’ta enkaz altında kabus! 3 gün sonra bacağı kesilmiş halde bulundu

"8. KATTAYDIK BİR ANDA BİNAMIZ YIKILDI"

Depremde sol bacağı dizden kesilen ve diğer bacağında da kırıklar bulunan Bedirhan Karakurt, "Deprem anında ben, annem ve ablam oturuyorduk. Ablam su içmeye kalktığında çok büyük bir ses yükseldi. Çok korktum. Sonra bir anda ev sallanmaya başladı, ışıklar gitti. Sonra üstüme bir yük çöktü. Evin yıkıldığını anlamıştım. Üstümde köpük gibi bir şey vardı, onu yırtarak nefes almaya başladım. Annem, ben ve ablam aynı yerdeydik. Ablam altımızda kalmıştı. Demirlerin arasından dışarıyı görebiliyordum. Oradaki birilerinden yardım istedim ama kaldıramadılar betonu. Ablam telefonunu anneme verdi, annem de bana verdi, ben de yakınlarımı aradım. Babamı aradım. Babam gelene kadar beni çıkarttılar. Beni kaldırdıklarında bir ayağım yoktu. Binamız 8 katlıydı, biz teras kattaydık. Ablamı kaybettim, annem iyi durumdadır. Köpeğim de vardı diğer odada ama ondan haber alamadım. Bana yardım eden herkese teşekkür ederim" dedi.