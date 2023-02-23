Kahramanmaraş’ta enkaz altında kabus! 3 gün sonra bacağı kesilmiş halde bulundu
Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketinde binaları çöken ve enkaz altında kalan anne ve erkek çocuğu kurtarılırken, kız çocuğu ise hayatını kaybetti. Gaziantep’te çalışan baba haberi alır almaz gittiği Kahramanmaraş’ta kızının öldüğü haberiyle kahrolurken, oğlunu ise 3 gün sonra hastanede bacağı kesilmiş halde buldu. İşte milyonların yüreğini yakan olayın ayrıntıları...
Kahramanmaraş'ta 8 katlı binanın teras katında oturan Karakurt ailesinden anne Tuğba, oğlu 13 yaşındaki Bedirhan ile kızı 17 yaşındaki Habibe enkaz altında kaldı.
Enkazdan anne Tuğba ile oğlu Bedirhan sağ olarak çıkartılırken, Habibe ise hayatını kaybetti. Diğer deprem bölgesi Gaziantep'te çalışan baba Mehmet Karakurt ise sallantıyla dışarı çıkarak hemen çocuklarını aradı. Oğlu Bedirhan'a ulaşan baba, çocuklarının enkaz altında kaldığını öğrenerek hemen Kahramanmaraş'a hareket etti.
Olay yerine varan baba kızının öldüğünü öğrenirken, oğluna ise bir türlü ulaşamadı. Kızının ölüm haberiyle yıkılan baba, oğlunu aramaya başladı ancak 3 gün boyunca oğlu Bedirhan'a ulaşamadı. Baba Mehmet Karakurt kızının ölümüyle büyük acı yaşadığını, gittiğinde ise oğlunun çıkartıldığını öğrendiği söyleyerek, oğluna 3 gün boyunca ulaşamadığını ifade etti. Her yere baktığını ancak oğlunu bulamadığını ifade eden baba, tam umudunu yitirmek üzereyken oğlunu bir hastanede ayağı kesilmiş diğer ayağında kırıklarla bulduğunu söyleyerek, kızının kaybıyla yaşadığı acıyı oğlunu bularak teselli olduğunu vurguladı.
"8. KATTAYDIK BİR ANDA BİNAMIZ YIKILDI"
Depremde sol bacağı dizden kesilen ve diğer bacağında da kırıklar bulunan Bedirhan Karakurt, "Deprem anında ben, annem ve ablam oturuyorduk. Ablam su içmeye kalktığında çok büyük bir ses yükseldi. Çok korktum. Sonra bir anda ev sallanmaya başladı, ışıklar gitti. Sonra üstüme bir yük çöktü. Evin yıkıldığını anlamıştım. Üstümde köpük gibi bir şey vardı, onu yırtarak nefes almaya başladım. Annem, ben ve ablam aynı yerdeydik. Ablam altımızda kalmıştı. Demirlerin arasından dışarıyı görebiliyordum. Oradaki birilerinden yardım istedim ama kaldıramadılar betonu. Ablam telefonunu anneme verdi, annem de bana verdi, ben de yakınlarımı aradım. Babamı aradım. Babam gelene kadar beni çıkarttılar. Beni kaldırdıklarında bir ayağım yoktu. Binamız 8 katlıydı, biz teras kattaydık. Ablamı kaybettim, annem iyi durumdadır. Köpeğim de vardı diğer odada ama ondan haber alamadım. Bana yardım eden herkese teşekkür ederim" dedi.
"OĞLUMU 3 GÜN SONRA BULDUM, DÜNYALAR BENİM OLDU"
Baba Mehmet Karakurt ise, "Deprem olduğunda Gaziantep'teydim. Biz de depremi yoğun yaşadık. Dışarı çıkar çıkmaz hemen çocuklarımı aradım. Kızımı aradım, kızımın telefonunu Bedirhan açtı. 'Baba yetiş, biz enkaz altında kaldık'. Hemen gittim, 8 bloktu site, hepsi çökmüştü. Yolda oğlumla konuşuyordum. Enkazdan kızımın cansız bedenini çıkardım. Annesi iyiydi. Ama oğlumu çıkartmışlardı. Onu bulamadım. Her yere baktım, oğlum yoktu. Kızımı defnettikten sonra oğlumu aramaya devam ettim. Tam umudumu kesmek üzereyken tekrar aramaya başladım ve 3 gün sonra Kahramanmaraş Eğitim ve Araştırma Hastanesinde buldum. Bir ayağı kesilmişti, diğer ayağında da kırıklar vardı. Kızımın acısını yaşıyordum, oğlumu görünce dünyalar benim oldu. Benim için bir teselli oldu" diye konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Aile Destek zamlı ödemeler ne zaman yatacak 2023? Şubat ayı sosyal yardım paraları yattı mı? İllere göre TCKN ile sorgulama
- Anne ve babalar dikkat! Netleşti, Nisan ara tatili için o tarih işaret edildi! MEB duyuru sayfasında açıklandı! İlkokul, ortaokul, lise için...
- MEB son dakika açıklamalar: Okullar ne zaman açılacak? 10 ilde okulların açılma tarihi açıklandı mı?
- EYT'de gün sayacı daraldı! Açıklama geldi, 1999 ö. sigortalı olanlar ve 5000 - 5400 - 5975 gün formülü! Brüt 10.008 TL'den hesaplanacak! Staj, çıraklık, borçlanma
- Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD son depremler listesine göre en son nerede deprem oldu? 23 Şubat 2023
- EYT staj ve çıraklık sigorta başlangıç sayılacak mı? EYT staj kapsama alınacak mı, dahil edilecek mi? SON DAKİKA AÇIKLAMALAR
- Diri Fay Haritası açıklandı! Sokak sokak bu harita inceleniyor! Mahallemden fay hattı geçiyor mu? İstanbul, Ankara, İzmir...
- EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı? Kura ve tercih isim listesi! EKPSS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanır?
- Sağlık Bakanlığı 2. etap personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alım sonuçları açıklandı mı?
- Altında sert düşüş devam ediyor! 23 Şubat CANLI ALTIN TAKİBİ | Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
- Canan Karatay mucize gibi zayıflatan tarifi verdi! Sabah uyanır uyanmaz bunu mutlaka yapın! Etkisi inanılmaz...
- Resmen rakiplerine taş çıkartacak! WhatsApp'a öyle bir özellik geliyor ki görenin ağzı açık kaldı! Artık tek tuşla...