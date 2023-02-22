Refakatsiz çocuklar için flaş gelişme! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık duyurdu
Kahramanmaraş depremi nedeniyle refakatsiz kalan çocuklara yönelik çalışmalar devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakanlığın web sitesinden gerekli bilgilere ulaşılabileceğini duyurdu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Vatandaşlarımız artık Bakanlığımızın web sitesinde yer alan sorgu ekranından gerekli bilgileri girerek kayıt altına aldığımız refakatsiz çocuklara yönelik bilgilere hızlı bir şekilde ulaşabilecek." ifadesini kullandı.
Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, depremler sonrası ailelerin çocuklarını bulması için her türlü girişimde bulunduklarını belirtti.
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası ailesi bulunamayan refakatsiz çocuklara ilişkin yeni bir hizmeti daha hayata geçirdiklerini kaydeden Yanık, "Vatandaşlarımız artık Bakanlığımızın web sitesinde yer alan sorgu ekranından gerekli bilgileri girerek kayıt altına aldığımız refakatsiz çocuklara yönelik bilgilere hızlı bir şekilde ulaşabilecek." açıklamasını yaptı.
Deprem sonrası oluşturulan 10 hatlı çağrı merkezi, ALO 183, sosyal medya takip birimi aracılığıyla gelen ihbar, bilgi, fotoğraf gibi ayırt edici her türlü bilgi ve belgeyi kayıt altına aldıklarını vurgulayan Yanık, bu bilgileri açılan sorgu ekranında entegre ettiklerini belirtti.
İKİ FARKLI YÖNTEM KULLANILABİLECEK
Refakatsiz çocukların bilgilerine ulaşmak için sorgu ekranında iki farklı yöntem olduğunu aktaran Yanık, şunları kaydetti:
"Fiziki görüntü, saç rengi, göz rengi, doğum izi, fotoğrafları gibi ayırt edici bütün özellikleriyle birlikte çocuklara ilişkin bilgiler, oluşturulan bir bilgi formu üzerinden kayıt altına alınıyor. Daha sonra bu kayıtlar TÜBİTAK tarafından hazırlanan 'DerinGÖRÜ' yüz tanıma ve eşleştirme sistemine yükleniyor. Sistemde fotoğrafların eşleşmesine göre bir liste oluşturuluyor. Fotoğraf kaydı ile sisteme girilen bilgiler kullanıcıya sunuluyor. Şimdi de refakatsiz çocuklar için Bakanlık web sitemizde sorgu ekranı açtık. Vatandaşlarımıza T.C. kimlik numarası veya ad-soyad ile arama yapılma imkanı sağlıyoruz. Sistem üzerinden yapılacak eşleştirmeler sonrasında vatandaşlarımız gerekli başvurularını yapabilecek. Diğer yandan, çocuklarını bulamayanlar bu ekran üzerinden ihbar kaydı da bırakabilecek."
1314 ÇOCUK AİLELERİNE TESLİM EDİLDİ
Bakan Yanık, kullanılan sistemler ve il müdürlükleri aracılığıyla yürütülen çalışmalar sayesinde bugüne kadar deprem bölgesindeki 1858 refakatsiz çocuktan 1314'ünü ailelerine teslim ettiklerini belirtti.
Hastanede 451 çocuğun takibinin gerçekleştiğini aktaran Yanık, 93'ünün ise Bakanlığa bağlı çocuk kuruluşlarında bakımının sağlandığını kaydetti.
Bakan Yanık, DerinGÖRÜ uygulaması aracılığıyla toplam 206 çocuğun eşleşmesinin yapıldığına işaret ederek, "105 çocuğun ailesiyle iletişimi sağlandı. Bu çocuklardan 51'inin tedavisi devam etmekteyken 24'ü kuruluş bakımında ve 50 çocuk ise ailesine ve yakınlarına teslim edildi." bilgisini verdi.
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