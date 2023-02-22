Refakatsiz çocuklar için flaş gelişme! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık duyurdu

İKİ FARKLI YÖNTEM KULLANILABİLECEK

Refakatsiz çocukların bilgilerine ulaşmak için sorgu ekranında iki farklı yöntem olduğunu aktaran Yanık, şunları kaydetti:

"Fiziki görüntü, saç rengi, göz rengi, doğum izi, fotoğrafları gibi ayırt edici bütün özellikleriyle birlikte çocuklara ilişkin bilgiler, oluşturulan bir bilgi formu üzerinden kayıt altına alınıyor. Daha sonra bu kayıtlar TÜBİTAK tarafından hazırlanan 'DerinGÖRÜ' yüz tanıma ve eşleştirme sistemine yükleniyor. Sistemde fotoğrafların eşleşmesine göre bir liste oluşturuluyor. Fotoğraf kaydı ile sisteme girilen bilgiler kullanıcıya sunuluyor. Şimdi de refakatsiz çocuklar için Bakanlık web sitemizde sorgu ekranı açtık. Vatandaşlarımıza T.C. kimlik numarası veya ad-soyad ile arama yapılma imkanı sağlıyoruz. Sistem üzerinden yapılacak eşleştirmeler sonrasında vatandaşlarımız gerekli başvurularını yapabilecek. Diğer yandan, çocuklarını bulamayanlar bu ekran üzerinden ihbar kaydı da bırakabilecek."