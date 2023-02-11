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'Köpük'ün patileri enkazda zarar gördü! Yarasına aldırış etmeden çalışmalara destek oluyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.02.2023 Güncelleme Tarihi: 11.02.2023
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’Köpük’ün patileri enkazda zarar gördü! Yarasına aldırış etmeden çalışmalara destek oluyor

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremden etkilenen illerden biri olan Malatya’da enkaz arama çalışmalarına katılan “Köpük” birçok kişinin kurtarılmasında vesile olmuştu. Enkaz altında kalan depremzedeleri ararken 4 ayağı da yaralanan ve dikiş atılan Köpük kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Köpek eğitmeni Dersim Bulut, “Enkazlarda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bizim köpeğimiz de büyük fedakarlık gösteriyor. Yine aynı şevkle çalışıyor" dedi.

Farklı kentlerde de görev alan Köpük, Van Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerince deprem, çığ, heyelan, göçük gibi doğal afetler için özel olarak yetiştirildi.

Depremlerden etkilenen Malatya'ya görevlendirilen "Köpük", geldiği ilk günden itibaren eğitmenleri Dersim Bulut ve Niyazi Özbek eşliğinde enkazdan enkaza koşuyor.

Köpük'ün, depremlerde yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmalarında 4 ayağı da enkazlardaki camlardan kesildi, bazılarına da kesikten dolayı dikiş atıldı.

Eğitmen Dersim Bulut, deprem olduktan sonra görevlendirildikleri ilk enkaz yerinin Hayat Sitesi olduğunu söyledi.

Köpük'ün geldiği andan itibaren arama yaptığını anlatan Bulut, bu çalışmalar kapsamında 5 kişiye ulaştığını ve köpeğin verdiği tepki yerlerine yoğunlaştıklarını ifade etti.

"YİNE AYNI ŞEVKLE ÇALIŞIYOR"

Hummalı bir çalışma sonunda AFAD, polis ve gönüllülerle yapılan çalışmalarda enkazdan çıkarılan 5 kişinin canlı olarak kurtarılmasına Köpük'ün vesile olduğunu belirten Bulut, şunları kaydetti:

"Köpük'ün patileri enkazdaki camlardan kesildi. Enkaz alanında hazır bulunan veterinerimiz onu tedavi etti. Köpeğin çalışır olurunu aldıktan sonra hızlı bir şekilde Ergül Apartmanı'na intikal ettik. Orada da Erol diye 55 yaşında birinin kurtarılmasına yine vesile oldu. Bugün de beşinci gün oldu, dikiş attırdık. Veteriner hekim tedavisini yaptı, bandajladı. Şu an sağlık açısından bir problemi yok. Diğer enkazlarda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bizim köpeğimiz de büyük fedakarlık gösteriyor. Yine aynı şevkle çalışıyor."

Köpeklerin eğitimine önem verdiklerini anlatan Bulut, itaat, yönlendirme gibi eğitimlerden sonra enkazda birebir eğitimlerin yapıldığını dile getirdi.

Bulut, eğitimlerde aldıkları bir oyuncakla enkaza gittiklerini, insan kokusuyla oyuncağı özdeşleştiren Köpük'ün bu kokuyla yaralıları bulduğunu ve havlamaya başladığını sözlerine ekledi.

Malatya’da mucize kurtuluş! MALATYA'DA MUCİZE KURTULUŞ!
Ekipler Poyraz ve Köpük’ün havlamasını bekliyor EKİPLER POYRAZ VE KÖPÜK'ÜN HAVLAMASINI BEKLİYOR
Hayat kurtaran köpekler HAYAT KURTARAN KÖPEKLER
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