’Köpük’ün patileri enkazda zarar gördü! Yarasına aldırış etmeden çalışmalara destek oluyor

"YİNE AYNI ŞEVKLE ÇALIŞIYOR"

Hummalı bir çalışma sonunda AFAD, polis ve gönüllülerle yapılan çalışmalarda enkazdan çıkarılan 5 kişinin canlı olarak kurtarılmasına Köpük'ün vesile olduğunu belirten Bulut, şunları kaydetti:

"Köpük'ün patileri enkazdaki camlardan kesildi. Enkaz alanında hazır bulunan veterinerimiz onu tedavi etti. Köpeğin çalışır olurunu aldıktan sonra hızlı bir şekilde Ergül Apartmanı'na intikal ettik. Orada da Erol diye 55 yaşında birinin kurtarılmasına yine vesile oldu. Bugün de beşinci gün oldu, dikiş attırdık. Veteriner hekim tedavisini yaptı, bandajladı. Şu an sağlık açısından bir problemi yok. Diğer enkazlarda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bizim köpeğimiz de büyük fedakarlık gösteriyor. Yine aynı şevkle çalışıyor."