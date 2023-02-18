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Depremde yıkılan binalarda enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.02.2023
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Depremde yıkılan binalarda enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Depremlerin merkezi Kahramanmaraş'ta arama kurtarma tamamlanan binaların enkazının kaldırılması için iş makinesi şoförleri çalışmalarını sürdürüyor. Kamyon şoförü Caner Karakuş, "Yaz aylarında yangınlarda çalışmıştık. Olağanüstü hallerde yardıma koşuyoruz" dedi.

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