Ablasından yürek yakan veda! Taha Duymaz’dan geriye kalanları paylaştı

Kahramanmaraş merkezli iki depremde en ağır yıkımın yaşandığı şehirlerden biri Hatay oldu. Şehirde Taha Duymaz ve ailesinin bir kısmı da enkaz altında kalmıştı. Günlerdir göçük altında olan 19 yaşındaki Taha Duymaz'ın cansız bedenine ulaşıldı. Acı haber sonrası ablası Taha Duymaz'dan geriye kalan eşyaları sosyal medya hesabından paylaştı. "Kaybımız çok büyük" diyen ve Instagram hesabını kapatacağını belirten Semiha Duymaz, "Dilerim Allah'tan Allah'ım kimseye bu acıyı yaşatmasın" ifadelerini kullandı.