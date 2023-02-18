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Ablasından yürek yakan veda! Taha Duymaz’dan geriye kalanları paylaştı

Kahramanmaraş merkezli iki depremde en ağır yıkımın yaşandığı şehirlerden biri Hatay oldu. Şehirde Taha Duymaz ve ailesinin bir kısmı da enkaz altında kalmıştı. Günlerdir göçük altında olan 19 yaşındaki Taha Duymaz'ın cansız bedenine ulaşıldı. Acı haber sonrası ablası Taha Duymaz'dan geriye kalan eşyaları sosyal medya hesabından paylaştı. "Kaybımız çok büyük" diyen ve Instagram hesabını kapatacağını belirten Semiha Duymaz, "Dilerim Allah'tan Allah'ım kimseye bu acıyı yaşatmasın" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 18.02.2023 10:44
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Ablasından yürek yakan veda! Taha Duymaz’dan geriye kalanları paylaştı

Memleketi Hatay'da depreme yakalanan Taha Duymaz günlerdir göçük altındaydı. Ablası Semiha Duymaz, Taha ve ailesi ile ilgili gelişmeleri Instagram hesabı üzerinden duyuruyordu. Taha'ya ulaşılamaması ile birlikte çeşitli hayal ürünü senaryolar ortaya atılmıştı.

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Ablasından yürek yakan veda! Taha Duymaz’dan geriye kalanları paylaştı

Yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda bugün öğle saatlerinde Taha ve kardeşi Melek Duymaz'ın cansız bedenlerine ulaşıldı.

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Ablasından yürek yakan veda! Taha Duymaz’dan geriye kalanları paylaştı

ABLASI SEMİHA DUYMAZ'DAN AÇIKLAMA

Semiha Duymaz ile ilgili 'Taha'yı kullanıyor, Hatay'a çok geç gitti' gibi iddialar ortaya atılmıştı. Abla Duymaz'dan ailesi ile ilgili son dakika paylaşımı geldi.

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Ablasından yürek yakan veda! Taha Duymaz’dan geriye kalanları paylaştı

Duymaz, Instagram hesabı üzerinden iki paylaşımda bulundu. İlk olarak Taha ya da kardeşi Melek'e ait olan bir telefonu çeken Semiha Duymaz fotoğrafa, "Dilerim Allah'tan Allah'ım kimseye bu acıyı yaşatmasın" notunu düştü.

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Ablasından yürek yakan veda! Taha Duymaz’dan geriye kalanları paylaştı

Bir diğer paylaşımında da hesabını kapatacağını ve artık yapılacak paylaşımların kendisi ve ailesiyle bir ilgisinin olmayacağını belirten Semiha Duymaz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: