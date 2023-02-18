50 milyar TL bağış yaptığını söyleyerek geceye damga vurdu! Yeni Çamoluk Otomotiv sahibi Hamit Duras konuştu

Önümüzdeki dönemde deprem bölgesini ziyaret edeceğini ifade eden Duras, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Deprem bölgesine gitmek istiyorum. Yenice Derneği olarak deprem bölgesine 5-6 tane araba gönderdik. 8-9 yaşlarında bir torunum var. Akşam babasına 'benim bir hırkam var ben bunu oraya göndereceğim' diyor. Annesine 'ipliğimiz varsa onu ver öreyim bir tane daha göndereyim' diyor. Onun haricinde sabah babasına kumbarasını veriyor. Babasına 'bu kumbarayı dernek başkanına ver' diyor. Benim torunum kumbarasını veriyorsa ben 50 bin TL, 100 bin TL niye vermeyeyim. Biz Türk milletiyiz, verenlerden Allah razı olsun."