İşte yıkılan binalara dair ilk tespitler! Kullanılan betonlar hakkında çarpıcı iddia! Enkazları inceleyen isim A Haber’de açıkladı

İMALAT HATALARI OLABİLİR

Binalardan bizler de gerekli karot örnekleri alacağız. Bir tanesi neden yıkıldı diğeri neden yıkılmadı görmek istiyoruz. İmalat hatalarını görmek istiyoruz.

ŞANTİYE ŞEFLERİ NASIL İZİN VERİR?

Böyle bir betonun inşaatta kullanılması son derece vahim. Hazır betonları da konuşmalıyız. Beton firmalarının mıcırı nasıl kullandığını da konuşacağız. Şantiye şefleri nasıl izin verir?