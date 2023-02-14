Son dakika: Kahramanmaraş depreminde yıkılan binalar ve yağma-hırsızlık soruşturmalarında 116 kişi tutuklandı
Son dakika haberleri... Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde depremde yıkılan ve 14 kişinin öldüğü Özabacılar Apartmanı'nın proje sorumlusu İstanbul'da yakalandı. Malatya'da depremde yıkılan binalarda tespit edilen kusurlara ilişkin 26 şüpheli gözaltına alınmıştı. Depremden etkilenen 10 ilde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik yapıldığı tespit edilen binalarla ilgili soruşturmalarda 14 şüpheli tutuklandı.
Şanlıurfa'da depremde yıkılması sonucu 14 kişinin hayatını kaybettiği apartmanın proje sorumlusu İstanbul'da gözaltına alındı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Haliliye ilçesinde depremde 14 kişinin yaşamını yitirdiği Özabacılar Apartmanı'nın enkazında teknik inceleme yapıldı.
İnceleme sonucu kusuru olduğu gerekçesiyle binanın proje sorumlusu O.E. hakkında adli işlem başlatıldı.
Şanlıurfa'da ulaşılamayan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan O.E, İstanbul'da gözaltına alındı.
O.E'nin İstanbul'daki işlemlerinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edilmesi bekleniyor.
MALATYA'DA YIKILAN BİNALAR HAKKINDA SORUŞTURMA: 26 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Malatya'da depremde yıkılan binalarda tespit edilen kusurlara ilişkin 26 şüpheli gözaltına alındı.
14 KİŞİ TUTUKLANDI
Depremden etkilenen 10 ilde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik yapıldığı tespit edilen binalarla ilgili soruşturmalarda 14 şüpheli tutuklandı.
YAĞMACI VE DOLANDIRICILARA ACINMADI
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgelerdeki hırsızlık, yağma ve nitelikli dolandırıcılık olaylarına ilişkin soruşturmalarda 102 şüpheli tutuklandı.
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