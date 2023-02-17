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Asrın felaketi havadan görüntülendi! İşte kilometrelerce uzanan fay kırığı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.02.2023
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Asrın felaketi havadan görüntülendi! İşte kilometrelerce uzanan fay kırığı

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremle sarsıldı. Kahramanmaraş'ın, Hacıbebek Mahallesi üzerinde bulunan tarım arazilerinde kırıklar, yarıklar ve tümsekler oluştu. Tarlaların üzerinden geçerek kilometrelerce uzayan fay hattı, havadan görüntülendi.

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin ardından Kahramanmaraş Türkoğlu Hacıbebek Mahallesi yolu üzerindeki tarım arazilerinde kırıklar, yarıklar ve tümsekler görüldü. Fay hattı, neredeyse arazileri ortadan ikiye ayırdı.

Kilometrelerce uzanan kırıklar, havadan da görüntülendi. Mahalle üzerindeki tahribat yalnızca tarlalarda değil, yollarda da göze çarptı. Depremin şiddetiyle arazi yanındaki yollarda da çökme ve kayma görüldü.

"HER TARAFI PATLATMIŞ"

Doğduğundan beri bu köyde yaşayan 23 yaşındaki Hasan Çelik, "Bizim buralar kilometrelerce uzunlukta tarım arazimizdi. Şiddetli deprem nedeniyle yarıklar oluşmuş, tepecikler oluşmuş. Normalde biz geçimimizi buradan yapıyorduk ama şu an korku içindeyiz." dedi.

Çelik, "Nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz? Çok fena bir şekilde yarıklar oluşmuş. Yollar kaymış. Buralar düzdü. Normalde buralardan traktör girerken dümdüz giderdi ama bunlar çok fena kalkmış durumda." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş Türkoğlu Hacıbebek Mahallesi'nde yaşayan Hasan Çelik, "Fay hattı da büyük ihtimalle buradan geçiyor. Her tarafı patlatmış. Buraya gübre atılmak için traktörler giremez. O derece kötü olmuş. Normalde bu tarlalarda fare yoktu. Çok olmazdı. Depremden sonra hepsi yüzeye çıkmış, delikler oluşmuş. Farelerin hepsi yüzeye çıkmış" diye konuştu.

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