Kurtarma ekibi acı gerçeği belirledi! Hatay'da yıkılan binalar hakkında çarpıcı gerçek! "5 dakikada açabildik"

"4 ENKAZDA DA HEP DENİZ KUMUYLA KARŞILAŞIYORUZ"

İnşaat sektöründe çalıştıkları için kullanılan malzemeyi kolayca tespit edebildiklerini söyleyen Naz, "Maalesef şununla çok karşılaşıyoruz; 4 enkazda da hep deniz kumuyla karşılaşıyoruz. Bir inşaatçı olarak bunu tespit ettik. Gerçekten bununla ilgili çok üzüntülüyüz. Keşke bu şekilde olmasaydı. İnşallah bu şekilde olmamasını temenni ediyoruz. Bir inşaatı olarak 21 senedir sektörde olduğumuz için hemen anlayabiliyoruz. Bu zaten ilk etapta bizim beton delme makinesi ile hemen anlaşılabiliyor. Yeni betonlarda 50 santimetrelik bir yeri 2-3 saatte açmak zorunda kalıyoruz ama burada ne yazık ki 5-10 dakika içerisinde hemen açılabiliyordu. Gerçekten inşallah bu şekilde bir daha karşılaşmak istemiyoruz.