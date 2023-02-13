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Yıkılan apartmanın müteahhidi otelde 'depremzede' olarak kalırken yakalandı

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 13.02.2023 Güncelleme Tarihi: 13.02.2023
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Yıkılan apartmanın müteahhidi otelde ’depremzede’ olarak kalırken yakalandı

Kahramanmaş'ta meydana gelen depremlerden en çok etkilenen iller arasında yer alan Hatay'da yerle bir olan Kule Apartmanı'nın müteahhidi Ömer Cihan (49), Antalya'nın Manavgat ilçesinde depremzede olarak kaldığı 5 yıldızlı bir otelde yakalandı.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde Cihan İnşaat firması tarafından Hatay'da yapılan Kule Apartmanı yıkıldı.

YIKILAN APARTMANIN MÜTEAHHİDİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Enkaz altında vefat edenler ve yaralananların yakınları, apartmanı yapan firmanın sahibi Ömer Cihan'dan şikayetçi oldu. Şikayet üzerinde Ömer Cihan hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

5 YILDIZLI OTELDE 'DEPREMZEDE' OLARAK SAKLAMIŞ

Ailesiyle Manavgat'a gelerek, Titreyengöl turizm merkezinde bulunan 5 yıldızlı bir otelde depremzede olarak kaldığı belirlenen Ömer Cihan, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından dün gözaltına alındı.

Manavgat Merkez Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan Ömer Cihan, sağlık kontrolü ve parmak izi tespitinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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