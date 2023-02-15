Kahramanmaraş'ta yıkılan binalara ilişkin 3 kişi tutuklandı
"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta yıkılan binalara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 kişiden 3'ü tutuklandı.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca, binaların yıkılmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerden 8'i gözaltına alındı. Emniyetteki işlemin ardından 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden M.S, Ö.S. ve Ş.A. tutuklandı. 3 kişinin ifade işleminin sürdüğü öğrenildi.
BAŞSAVCIDAN AÇIKLAMA
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, adliye binasında gazetecilere, kent merkezinde depremler nedeniyle 467'si henüz kimliği tespit edilemeyen 9 bin 593, Türkoğlu ilçesinde 670, Pazarcık ilçesinde 396 ve Andırın ilçesinde 46 kişinin hayatını kaybettiğinin belirlendiğini, bu konudaki çalışmanın 5 noktada sürdüğünü ifade etti.
Hakimler ve Savcılar Kurulunun soruşturmalar için bir Cumhuriyet başsavcı vekili ile 20 Cumhuriyet savcısını görevlendirdiğini belirten Çelik, ölümlerin yaşandığı binalara ilişkin de soruşturma başlatıldığını, soruşturmalar kapsamında 21 bilirkişi heyeti oluşturulduğunu, binalardan karot ve demir örnekleri alındığını aktardı.
Soruşturmanın hızlı şekilde devam ettiğini söyleyen Çelik, "Bugüne kadar Kahramanmaraş merkezde 150 ayrı yerde, soruşturmaya konu binalarla ilgili incelemelerimizi tamamladık. Hızlı bir şekilde tüm çöken binalarla ilgili işlemleri tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.
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