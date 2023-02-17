Dağlar kavuştu göl oluştu! Deprem sonrası akılalmaz görüntü
Türkiye 6 Şubat’ta asrın felaketiyle sarsıldı. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık 2 depremin etkisiyle Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, şiddetli sarsıntılar sebebiyle iki dağ birbirine kavuştu. Yıkılan dağ ulaşıma kapanan yolda 50 metre yükseklik oluşturdu. Kaya parçalarının dere yatağını doldurmasıyla ortaya doğal bir göl çıktı.
"Asrın felaketi" olaraknitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Değirmencik ve İdilli mahalleleri arasındaki yolun bulunduğu alanda jeolojik hareketlenme nedeniyle yolun iki yakasındaki dağlardan biri yıkıldı. Yıkılan dağdan kopan kaya parçaları ulaşıma kapattığı yolun diğer yakasındaki dağ ile birleşti. Dağdan kopan kaya parçaları yoldan 50 metre yüksekliğe ulaşınca, kırsal mahallelere ulaşım durdu.
İdilli Deresi yatağı da yıkılan dağdan kopan kaya parçaları ve toprak yığınları ile doldu.
Bölgedeki karların da erimesiyle dere yatağını işlevsel hale gelemeyince bir hafta içerisinde doğal bir göl oluştu. Yaşanan gelişmenin ardından yıkılan dağdaki kaya parçalarının tehdit oluşturmaması ve ortaya çıkan doğal gölün kırsal bölgelerde tehlikeye yol açmaması için Devlet Su İsleri Müdürlüğü ekipleri bölgede çalışma başlattı.
"KÜÇÜK KIYAMETİ YAŞADIK"
İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, deprem felaketini 'küçük kıyamet' olarak tanımladı. Vural, 'Buna deprem diyemiyorum küçük bir kıyamet diyebiliriz. Dünya tarihinde nadir görülen bir şiddette depremdi. Pazarcık'tan Hatay'a kadar 200 kilometrenin üzerinde fay kırıldı. İlçemizde 199 bina tamamen yıkıldı. 11 bin bağımsız bölüm kullanılamaz halde. Fay hattının geçtiği bölümde 2,5 milyon metre küp dağ aktı. Bu görünün bir şey değil. Dağ dağa kavuşmaz denilir ama burada kavuştu bunu da gördük" dedi.
Deprem felaketinde kendi ailesinden 100'ün üzerinde yakınını kaybettiğini dile getiren Vural, "Dağ dağa kavuşuyorsa biz de insanlar olarak birbirimize kavuşmalıyız ve el ele vererek bu enkazın altından kalkmalıyız" ifadelerini kullandı.
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