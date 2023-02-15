Depremin yeni görüntüsü! 800 kilometre uzaklıktan hissedildi! Görüntüler Eskişehir'den
Son dakika haberleri... Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremlerin yaklaşık 800 kilometre uzaklıktaki Eskişehir’de hissedildiği anlar güvenlik kameralarına yakalandı.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Asrın felaketi olarak adlandırılan deprem sonucu 10 ilde yıkım olurken birçok ilde de sarsıntısı hissedildi. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli olarak 04.17'de gerçekleşen 7,7 şiddetindeki deprem, yaklaşık 900 kilometre uzakta olan Eskişehir'de de hissedildi. Aradaki 900 kilometreye yakın mesafeye rağmen hissedilen depremde bir evin avizelerinin sallandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Elbistan merkezli olarak 13.24'te meydana gelen 7,6 şiddetindeki depremde de ilçeye yaklaşık 750 kilometre uzaklıktaki Eskişehir sallandı. İki ayrı güvenlik kamerasına yansıyan deprem anlarında, evin içindeki salıncakların salladığı görüldü.
"AVİZELER SALLANINCA FARKINA VARDIK"
Öğle namazı için camide olduğu esnada avizelerin sallanmasıyla depremi fark ettiğini söyleyen Sebahattin Koç, Eskişehir'deki binaların da eski olduğunu belirterek, "Avizeler sallandı. Biz yerden farkına varmadık sarsıntının. Avizeler sallanınca farkına vardık. Bazı kişiler fark etmedi de. Ne kadar kuvvetli ve şiddetli bir sarsıntı olduğunu görmüş olduk. Kahramanmaraş'taki depremde ölen vatandaşlarımıza rahmet diliyoruz. Kalanların da Allah yardımcısı olsun. Devletin acil bunlara önlem alması gerekiyor. Her şey Allah'tan ama kul olarak da önlem almamız gerekiyor. Çok eski binalar var. Yeniler biraz daha dayanıklı gibi" dedi.
"BİR AN ÖNCE ÖNLEM ALINMASI GEREKİYOR"
Aradaki mesafeye rağmen depremin Eskişehir'de de hissedilmesinin tedirginlik oluşturduğunu ve önlem alınmasının şart olduğunu söyleyen Anıl Çubuk, şu ifadeleri kullandı:
"Videoları gördük. Biz de korktuk tabi. Evde eşim ve bebeğim var. Binalar eski, tedirginiz. Bir an önce önlem alınması gerekiyor. 900 kilometre olmasına rağmen Eskişehir'de depremi hissettik. Yetkililere iletmek istiyorum. Bir an önce önlem alınması gerekiyor. Eskişehir'deki yapılan birçoğu eski. Eskişehir'de yıkım ve kayıp çok olur."
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