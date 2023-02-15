Depremin yeni görüntüsü! 800 kilometre uzaklıktan hissedildi! Görüntüler Eskişehir’den

"AVİZELER SALLANINCA FARKINA VARDIK"

Öğle namazı için camide olduğu esnada avizelerin sallanmasıyla depremi fark ettiğini söyleyen Sebahattin Koç, Eskişehir'deki binaların da eski olduğunu belirterek, "Avizeler sallandı. Biz yerden farkına varmadık sarsıntının. Avizeler sallanınca farkına vardık. Bazı kişiler fark etmedi de. Ne kadar kuvvetli ve şiddetli bir sarsıntı olduğunu görmüş olduk. Kahramanmaraş'taki depremde ölen vatandaşlarımıza rahmet diliyoruz. Kalanların da Allah yardımcısı olsun. Devletin acil bunlara önlem alması gerekiyor. Her şey Allah'tan ama kul olarak da önlem almamız gerekiyor. Çok eski binalar var. Yeniler biraz daha dayanıklı gibi" dedi.