Deprem sonrası tutuklanan müteahhitler kaç yılla yargılanır, ne kadar ceza alır?

Yaşantımızı sürdüreceğimiz, çocuklarımızın yaşadığı evimiz için daha tedbirli olacak ve depreme elverişli daha teknik anlamda raporlar içeren binalar yöneleceğiz ve evlerimizi oralardan alacağız. Binalarda kolon kesme olayıyla ilgili her belediyenin imar müdürlükleri var. Bunları e-Devlet üzerinden de yapabilirler ve şikayetlerini yapabilirler. Tüketici ve vatandaş olarak daha bilinçli hareket etmemiz gerekiyor. Bizim bakanlık ve başsavcılıklardan beklentimiz; bu konuda uzman savcılar görevlendirilmeli ve sayıları arttırılmalı. Böylece daha kısa zamanda sonuçlar elde edilecek.