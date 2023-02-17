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Deprem sonrası tutuklanan müteahhitler kaç yılla yargılanır, ne kadar ceza alır?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 17.02.2023 Güncelleme Tarihi: 17.02.2023
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Deprem sonrası tutuklanan müteahhitler kaç yılla yargılanır, ne kadar ceza alır?

Kahramanmaraş merkezli yürütülen deprem soruşturmalarında yıkılan ya da üzerinde imara aykırı değişiklik yapılan binalarla ilgili tutuklu sayısı 83'e yükseldi. Peki soruşturmalarda süreç nasıl işleyecek? OHAL sürecinde yargılamalar nasıl olacak? Gelişmeleri A Haber muhabiri Özlem Aktay’ın konuğu olan eski Gaziantep Baro Başkanı Bektaş Şarklı değerlendirdi.

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremde Türkiye derinden sarsıldı. 11 ili etkileyen depremler sonrası binlerce bina yıkılırken 35 binden fazla canımızı kaybettik. Deprem sonrası başlayan soruşturmalarda yıkılan ya da üzerinde imara aykırı değişiklik yapılan binalarla ilgili tutuklu sayısı 83'e yükseldi.

Deprem bölgesinde adli süreçler savcılık makamları tarafından nezaretinde titizlikle sürdürülürken binaları yıkılan müteahhitlere karşı da çalışmalar sürütülüyor. Tutuklu sayısı 83'e çıktı Peki OHAL sürecinde yargılamalar nasıl olacak? Deprem sonrası tutuklanan müteahhitler kaç yılla yargılanır, ne kadar ceza alır?

Eski Gaziantep Baro Başkanı Bektaş Şarklı öne çıkan ifadeleri:

"Burada başsavcılığımız tarafından depremin 2. günü itibariyle gerekli örnekler alındı. Bununla ilgili tutuklanan müteahhitler oldu. Örneklerden sonra savcılık makamı bilirkişi aracılığıyla demir, kolon veya çimento da teknik anlamda hangi unsurlarda eksiklik varsa rapor hazırlanacak. Çıkan rapordan sonra eksiklikle ilgili bize yol gösterici olacak. Savcılık buradaki mevcut delil durumuna göre bir iddianame hazırlayacak ve bununla ilgili dava açacak. Buna göre yargılamalar olacak.

TCK 83 bunu aslında ihmal suretiyle adam öldürme olarak görüyor. Onun cezası da 10 yıldan 25 yıla kadar oluyor. Burada hangi konuda sıkıntı varsa tespitler yapılacak ve sorumlular ona göre yargılanacak. Enkaz ölen insanların sayısı cezanın niteliğini etkileyecek. Savcılığın hazırlayacağı iddianame burada oldukça önemli. İhmal suretiyle adam öldürmeye sokacaklar yoksa taksirle adam öldürme ona göre mi ceza istenecek. İstenecek cezalar arasında buna göre dağlar kadar fark var.

17 Ağustos'u yaşadık daha birçok deprem yaşadık. Bir daha insan kaybı yaşamayalım. Burada birçok insanımızı kaybettik. Alınan örneklere kimin hatası varsa analizler neticesinde çıkacak raporla ortaya konacak. Hepsi aynı dosyada yargılanacak sorumluluğu da ona göre olacak. Kolon kesme hadiseleri geliyor kulağımıza. İş yeri veya ticari kazanç anlamında maalesef kolonlar kesilerek dükkan haline getiriliyor. Bina taşıma yükü depreme dayanıksız hale geliyor. Türkiye'de ne fazla malzeme çalma noktasında olaylar yaşanıyor.

Yaşantımızı sürdüreceğimiz, çocuklarımızın yaşadığı evimiz için daha tedbirli olacak ve depreme elverişli daha teknik anlamda raporlar içeren binalar yöneleceğiz ve evlerimizi oralardan alacağız. Binalarda kolon kesme olayıyla ilgili her belediyenin imar müdürlükleri var. Bunları e-Devlet üzerinden de yapabilirler ve şikayetlerini yapabilirler. Tüketici ve vatandaş olarak daha bilinçli hareket etmemiz gerekiyor. Bizim bakanlık ve başsavcılıklardan beklentimiz; bu konuda uzman savcılar görevlendirilmeli ve sayıları arttırılmalı. Böylece daha kısa zamanda sonuçlar elde edilecek.

İlk etapta müteahhitler yargılanacak bunun dışında bağımsız yapı denetim kuruluşları var. Buradaki unsurları kontrol etmesi gerekiyordu. Binaların yapım yılına göre de bakmak gerekiyor. Ona göre yönetmelikler ve yasalar değişti. Resmi belgelerde imzası bulunan herkes işlene suça eğer buna cinayet diyorsak buna ortak demektir. Tabi bu iddianameye göre belirlenecek. Ceza soruşturmaları normalde uzun sürüyor ama burada başsavcılık ve savcılıklar hızlı harekete geçti. Avukat arkadaşlar da hızlı harekete geçti ve delil toplamaya başladı. Bunları yapan ceza alsın istiyoruz.

Gaziantep'te depremin 2 ve 3 günü burada sorumlu görünen müteahhitler tutuklandı. Bizler hukukçu olarak peşine kimseyi suçlu ilan edemeyiz. Gelecek rapora göre yargılamalar başlayacak. Cezaların caydırıcı olması gerekiyor. İnfaz sistemiyle ilgili bir düzenleme olursa kim ne yapmışsa sonuna kadar cezasını almış olacak."

OHAL sürecinde yargılamalar nasıl olacak? OHAL SÜRECİNDE YARGILAMALAR NASIL OLACAK?
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