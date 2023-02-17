Hayatı depremle başladı depremle son buldu! 3 gün önce taşındığı evin altında kaldı

Acılı anne, gece sarsıntıyla uyandığını, eşini duvar dibine iteklediğini, çocuklarının yanına gitmeye çalışırken de üstüne duvarın devrildiğini söyledi.

Deprem sırasında büyük oğlu Osman Enes ve küçük oğlu Emirhan'ın aynı odada yattığını belirten Baştürk, "Oğlum Osman Enes, 1999 yılında meydana gelen Gölcük depremi sırasında Gaziantep'te doğdu. 2023'te Nurdağı'nda depremde hayatını kaybetti. Yiğit ve dağ gibiydi, aslan parçasıydı oğlum. Oğlumu dağlar taşlar deviremezdi. Öyle pehlivan gibiydi. Kuldan gelmedi, Allah'tan geldi." dedi.

Deprem anında çocuklarına yetişmek için koştuğunu ancak yetişemediğini dile getiren Baştürk, "Osman Enes güçlü, kardeşini kurtarır dedim. Oğlum kardeşine kendisini siper etmiş ama kendisini kurtaramamış. Elini omzuna atmış. Küçük oğlum enkazın altından çıktı ama o çıkamadı. Osman Enes doğduğu gece ameliyattan çıktığımda hastanede jeneratörler çalışıyordu, 'Bunlar niye çalışıyor?' diye sorduğumda 'İstanbul'da deprem olmuş.' demişlerdi. O depremde doğdu, bu depremde hayatını kaybetti. İçim yanıyor." diye konuştu.