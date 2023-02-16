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Türkiye Hatay'daki bu mahalleyi konuşuyor! Hiçbir bina yıkılmadı! O anlar drone kamerasında

Asrın felaketi Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok etkilediği il olan Hatay'da bir mahallenin depremin şiddetinden hiç etkilenmediği ortaya çıktı. Drone kamerasıyla görüntülenen mahallede yüksek katlı binaların olduğu gözlemlenirken sadece bazı evlerin çatılarında ufak hasarlar olduğu görüldü.

Giriş Tarihi: 16.02.2023 10:35 Güncelleme Tarihi: 16.02.2023 10:53
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Türkiye Hatay’daki bu mahalleyi konuşuyor! Hiçbir bina yıkılmadı! O anlar drone kamerasında
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük depremin ardından tüm Türkiye yaralarını sarmaya çalışıyor.
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Türkiye Hatay’daki bu mahalleyi konuşuyor! Hiçbir bina yıkılmadı! O anlar drone kamerasında

Arama kurtarma ekiplerinin cansiperane çalışmaları devam ederken enkaz altından mucize haberler de gelmeye devam ediyor.

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Türkiye Hatay’daki bu mahalleyi konuşuyor! Hiçbir bina yıkılmadı! O anlar drone kamerasında
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası yerle bir olan Hatay'ın bir mahallesinde ise hiçbir evin yıkılmadığı ortaya çıktı.
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Türkiye Hatay’daki bu mahalleyi konuşuyor! Hiçbir bina yıkılmadı! O anlar drone kamerasında

Merkez Antakya ilçesi Ekinci mahallesinde yüksek katlı binaların bulunmasına rağmen herhangi bir bina yıkılmazken bazı evlerin çatılarında ufak hasarlar olduğu görüldü.

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Türkiye Hatay’daki bu mahalleyi konuşuyor! Hiçbir bina yıkılmadı! O anlar drone kamerasında

O mahalle havadan drone ile görüntülendi.