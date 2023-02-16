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Haberler Galeri Görüntüler KAHRAMANMARAŞ'TAN... İşte asrın DEPREM felaketinin yıkıcı izleri! Çarpıcı detayları A Haber canlı yayınında anlattı

Görüntüler KAHRAMANMARAŞ'TAN... İşte asrın DEPREM felaketinin yıkıcı izleri! Çarpıcı detayları A Haber canlı yayınında anlattı

Son dakika deprem haberi... Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta enkaz atında kalan araçlar da toplandı. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun hurdaya dönen araçların toplandığı yerde çarpıcı görüntüleri aktardı. İşte deprem bölgesindeki araç mezarlığı...

A Haber
Giriş Tarihi: 16.02.2023 09:57 Güncelleme Tarihi: 16.02.2023 10:02
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Görüntüler KAHRAMANMARAŞ’TAN... İşte asrın DEPREM felaketinin yıkıcı izleri! Çarpıcı detayları A Haber canlı yayınında anlattı

İki büyük depremin vurduğu Kahramanmaraş'ta enkaz yığınları altından çıkarılan araçlar bir noktada toplandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Görüntüler KAHRAMANMARAŞ’TAN... İşte asrın DEPREM felaketinin yıkıcı izleri! Çarpıcı detayları A Haber canlı yayınında anlattı

A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun hurdaya dönen araçların toplandığı yerde çarpıcı görüntüleri aktardı.

İşte o açıklamalardan satır başları ve ortaya çıkan korkunç manzara;

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Görüntüler KAHRAMANMARAŞ’TAN... İşte asrın DEPREM felaketinin yıkıcı izleri! Çarpıcı detayları A Haber canlı yayınında anlattı

Asrın felaketinin üzerinden günler geçti.

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Görüntüler KAHRAMANMARAŞ’TAN... İşte asrın DEPREM felaketinin yıkıcı izleri! Çarpıcı detayları A Haber canlı yayınında anlattı

Bir taraftan arama-kurtarma çalışmaları bir taraftan enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Bir taraftan da farklı çalışmalar da yapılıyor.

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Görüntüler KAHRAMANMARAŞ’TAN... İşte asrın DEPREM felaketinin yıkıcı izleri! Çarpıcı detayları A Haber canlı yayınında anlattı

DEPREM BÖLGESİNDE ARAÇ MEZARLIĞI

Burası bir araç mezarlığı. Depremde binlerce hatta on binlerce bina zarar gördü yıkıldı ve işte bu araçlar da o asrın felaketinin hemen ardından işte bu hale geldiler.