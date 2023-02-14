14 Şubat 2023, Salı
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7,7 büyüklüğündeki depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Depremin Malatya'yı yıktığı anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde depremden hemen önce patlamalar olduğu ve havanın aydınlandığı görülüyor. Ardından deprem başlıyor ve saniyeler içerisinde binalar yıkılıyor. Bu sırada bir taksinin ise sokakta ilerlediği görünüyor.