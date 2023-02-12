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Kütahya’da yürek yakan olay! Depremden kurtuldu ama...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.02.2023 Güncelleme Tarihi: 12.02.2023
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Kütahya’da yürek yakan olay! Depremden kurtuldu ama...

Yürek yakan olay Kütahya’da meydana geldi. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık 2 büyük depremin ardından Hatay'daki depremde evlerinin hasar görmesi sebebiyle 64 yaşındaki Necip Ç,  Kütahya'da görevli polis memuru kızının evine geldi. Kaldıkları binanın zemin katındaki ikinci el eşya dükkanından çıkan yangından etkilenen Necip Ç., tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İşte ayrıntılar...

Meydan Mahallesi Mithat Paşa Caddesi'ndeki bir apartmanda yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi gönderildi.

Yoğun dumanın yükseldiği binanın sakinleri, itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Binanın 3. katında dumandan etkilenen Necip ve oğlu Besim Ç, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hatay'daki depremde evlerinin hasar görmesi nedeniyle Kütahya'da görevli polis memuru kızının evinde kaldığı öğrenilen Necip Ç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık iki saatte söndürdüğü yangının, binanın zemin katındaki ikinci el eşya dükkanından çıktığı ve dumanların binanın içini sardığı belirlendi.

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