Türkiye onu "su ister misin?" sorusuna verdiği yanıtla tanımıştı! Küçük Hazal iyileşiyor

Yıkılan binanın enkazından 11 yaşındaki yeğeni Cihan'ın kendi imkanlarıyla çıktığını dile getiren Kartopu, şöyle konuştu:

"Kardeşim, yeğenlerim Hazal ve 13 yaşındaki Ahmet Efe göçük altından 72 saat sonra çıkarıldılar. Enkazdan çıkarıldıktan sonra komşuları ile denk geldiler, orada birbirlerine güç verdiler. Hazal 72 saat boyunca annesinin kucağında kalmıştı. Ahmet Efe olay yerinde vefat etti. 2 gündür Hazal'ın yanındayım. Hazal, Antakya hastanesine götürülmüştü, bizler de gittik. Orada ilk müdahalesi yapıldı, daha sonra ambulansla İskenderun'a sevk edildi. Askeri gemiye alındılar. Sağ olsunlar orada bizlerle çok iyi ilgilendiler, her türlü müdahaleler yapıldı. Daha sonra Tarsus Devlet Hastanesi'ne sevk edildik. Burada da ilk müdahaleler yapıldı, filmler çekildi. Hazal'ın da kardeşimin de şu an sağlık durumları çok iyi."