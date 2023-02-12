Doğal Gaz deprem bölgelerine geldi mi, ne zaman gelecek? Elektrik-Su-Doğal Gaz son durum ne?
Türkiye 9 saatlik arayla 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremle sarsıldı. Yaşanan felakette 10 il etkilenirken çok sayıda bina yıkıldı. Bazı afet bölgelerine doğal gaz, su ve elektrik kesintileri yaşanmakta. Vatandaşlar kesintilerin ne zaman son bulacağını araştırmaya başladı. Peki doğal gaz deprem bölgelerine geldi mi, ne zaman gelecek? Deprem bölgelerinde elektrik, su, doğal gaz son durum ne?
Türkiye 9 saatlik arayla 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremle sarsıldı. Yaşanan felakette 10 il etkilenirken çok sayıda bina yıkıldı. Bazı afet bölgelerine doğal gaz, su ve elektrik kesintileri yaşanmakta. Vatandaşlar kesintilerin ne zaman son bulacağını araştırmaya başladı. Peki doğal gaz deprem bölgelerine geldi mi, ne zaman gelecek? Deprem bölgelerinde elektrik, su, doğal gaz son durum ne?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AFAD Genel Merkezi'nde deprem bölgelerindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Oktay, şu açıklamalarda bulunarak şunları kaydetti:
"3 trafonun bakımı tamamlandı. Artık elektriği rahat verebilecek haldeyiz. Enkaz ve yıkım olan yerlerde vermeme konusunda hassasiyet gösterilmekte. Haberleşmede, baz istasyonları kullanılması olayı hem de 3 trafodan kaynaklı bölgelerde jenaratör gerekiyordu. 1500 civarında sahaya ulaşmış durumda.
Haberleşme sorununu tamamen çözmüş olacağız yarın itibarıyla. BOTAŞ çalışmaları bitirdikten sonra doğalgaz verilecek alanlar kontrol edilerek, perşembe günü tüm afet bölgesinde doğalgazı veriyor olacağız. 651 tanker yollardaydı, 200'ü ulaşmış durumda. İlave 650 seyyar tanker de bölgeye ulaştı, ulaşıyor. Akaryakıt sorunu da yaşamıyor olacağız. 10 ilimizde 4 ilimizde rahatlamış durumdayız. Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Adana'da rahatlamış durumdayız"
TEDBİREN DURDURULDU
Afet enerji grubu, Hatay-Hassa ve Kırıkhan bölgelerine doğalgaz verilemediği belirtilerek şu açıklamalarda bulunmuştu:
"BOTAŞ ham petrol akışı tedbiren durdurulmuştur. Gaziantep Nurdağı ve Islahiye ilçelerinin doğal gaz girişi istasyonlarından tedbir amaçlı gaz akışı kesilmiştir. 27 merkeze elektrik verilememektedir.
Osmaniye Bahçe-Düziçi, Kahramanmaraş şehir merkezi, Malatya; Akçadağ, Doğanşehir, Doğanyol bölgelerine elektrik verilememektedir.
Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Adana, Osmaniye ve Adıyaman'da mobil haberleşmede saha ve enerji kesintileri meydana gelmiştir.
Deprem bölgelerine mobil baz istasyonları ve jeneratörler ile ekipler sevk edilmiştir. Bölgede haberleşme hizmetlerinde acil ihtiyaçları olabilecek vatandaşlarımız için fatura/borç vb. nedenlerle kapanmış hatların görüşmeye açılması amacıyla operatörlerce çalışmalar başlatılmıştır. 80 uydu vsat iletişim terminali bölgeye sevk edildi"
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