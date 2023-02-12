Doğal Gaz deprem bölgelerine geldi mi, ne zaman gelecek? Elektrik-Su-Doğal Gaz son durum ne?

Türkiye 9 saatlik arayla 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremle sarsıldı. Yaşanan felakette 10 il etkilenirken çok sayıda bina yıkıldı. Bazı afet bölgelerine doğal gaz, su ve elektrik kesintileri yaşanmakta. Vatandaşlar kesintilerin ne zaman son bulacağını araştırmaya başladı. Peki doğal gaz deprem bölgelerine geldi mi, ne zaman gelecek? Deprem bölgelerinde elektrik, su, doğal gaz son durum ne?