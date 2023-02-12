Hızır orucu nedir, Ne zaman? Hızır orucu nasıl, kaç gün tutulur? Oruç açma saatleri 2023
Hızır orucu nedir, kaç gün tutulur sorusunun cevabı merak konusu oldu. Hızır orucu, Alevi inancına göre miladi takvime göre her yıl şubat ayının ikinci perşembe gününe denk gelmektedir. Peki Hızır orucu nedir? Ne zaman, kaç gün tutulur? İslam'da Hızır orucu var mı? İşte konuya ilişkin merak edilenler...
Hızır orucu ne zaman başlıyor şeklinde aratılmalar gündemdeki yerini aldı. 13 Şubat'ta ilk Hızır orucu tutulmaya hazırlanılırken bir yandan da detayları araştırılmaya başlandı. Hızır Peygambere adanmış olan Hızır orucu, Alevi vatandaşlar tarafından her yıl tutulmaktadır. Peki Hızır orucu nedir? Ne zaman, kaç gün tutulur? İslam'da Hızır orucu var mı?
HIZIR ORUCU NEDİR?
Hızır Orucu, Alevi inancında genellikle her yıl Şubat ayının ikinci perşembe günü Hızır günüdür. Salı, çarşamba ve perşembe günleri oruç tutulur. Perşembe günü kurbanlar kesilir, lokmalar dağıtılır. Perşembe gecesi ziyaretlerde mumlar yakılır.
HIZIR ORUCU NE ZAMAN BAŞLAR?
Rumi takvime göre 31 Ocak- 2 Şubat tarihleri arasında tutulan Hızır Orucu, Miladi Takvim baz alındığında 13-15 Şubat günlerine denk gelmektedir.
Hızır'a adanan bu oruç ardından Hızır Cemi yapılır, oruç boyunca geleneksel olarak Alevi köylerinde sazlar çalınır, deyişler söylenir ve Hızır peygamber ile ilgili hikâyeler anlatılır, oruç ardından kavrulmuş ve öğütülmüş buğday irmiğinden gavut isimli bir pilav pişirilip içine tereyağı dökülerek tüm komşularla birlikte dua edilerek yenir.
Hızır orucu tutulurken genelde üçüncü günü perşembeye gelecek şekilde, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri şeklinde tutulur. Orucun üçüncü günü her perşembe cem ibadeti yapılır. Genelde her talip, perşembe günü bir lokma alarak bağlı olduğu pirin evine giderek; duasını alır ve cem hizmetine katılır. Hızır orucunda inançsal bir olgu daha vardır ki, bu orucun genç nesiller tarafından tutulmasını daha cazip hale getirmektedir.
Özellikle bekâr gençler bu orucu tuttuklarında ve su içmeyip yattıklarında, rüyada suyu kimin elinden içerlerse o kişiyle evleneceklerine inanırlar. Bu yaygın bir inanç olup sadece evlilik değil; herhangi bir konuda beklenti içerisinde olan kişiler tarafından da uygulanır.
HIZIR ORUCU NASIL TUTULUR?
Hızır Orucu içerisinde illere veya bölgelere farklılıklar gözükebilir. Ancak geleneksel şekilde Hızır Orucu şu şekilde tutulur;
-Hızır orucu, 3 gün tutulur. Oruç tutan akşamdan niyet eder ve sahur etmeden ertesi gün akşam vakti gelene kadar oruç tutar.
-Hızır orucunun 3. gününde buğday taneleri ocak üzerinde kavrulur ve geleneğe göre taş değirmende öğütülmesi sağlanır. El değirmeni ile öğütülen buğday unu irmik büyüklüğündedir.
-Unu öğüttükten sonra bir araya toplanır ve tepsiye veya temiz bez parçası üzerine dökülür. Bir gece boyunca bekletilir. Evde bulunan genç kız ya da erkekler niyet edip uyuduktan sonra sabah kalkar ve bez üzerine bakar. Eğer unun üzerine izler varsa Hızır'ın uğradığına inanırlar ve dua ederler.
-Hazırlanan un ise akşam yemeğinde içine tereyağı katılarak helva yapılır gibi hazırlanır ve yenilir. Kalan kısmı ise komşulara dağıtılır. Maddi durumu iyi olan aileler daha sonra Pirini çağırıp kurbanını keser. Ekonomik durumu elverişli olmayanlar ise Cem yapar.
HIZIR ORUCU NE ZAMAN SAAT KAÇTA AÇILIR?
İSTANBUL
GÜN TARİH SAAT
1. GÜN 8 Şubat 2022 Salı 18:42
2. GÜN 9 Şubat 2022 Çarşamba 18:43
3. GÜN 10 Şubat 2022 Perşembe 18:44
ANKARA
GÜN TARİH SAAT
1. GÜN 8 Şubat 2022 Salı 18:28
2. GÜN 9 Şubat 2022 Çarşamba 1829
3. GÜN 10 Şubat 2022 Perşembe 18:30
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